Még nincs vége: most az Apple szolgáltatásai nem működnek

Ahogy délelőtt is írtunk róla, szokatlanul hosszú ideig, több mint 18 órán át akadoztak a Facebook szolgáltatásai világszerte, ilyenre pedig eddig még nem volt példa a cég életében. Azóta ha már minden igaz, a közösségi óriás befejezte a hibaelhárítást. Ugyanígy tegnap a Google szolgáltatásaival, a Drive-val, a Térképekkel, és a Gmaillel volt gond, most pedig úgy tűnik, hogy sorra került az Apple is.

A The Verge szerint magyar idő szerint este nyolc körül az iCloud-funkciókban léptek fel hibák, a cég support oldala alapján világszerte tapasztalhatják a felhasználók, hogy nem tudnak bejelentkezni az iCloudba, és többeknél sem működik megfelelően a Mail, a Kontaktok, a Naptár, a Backup, az iWork, a Photos, és a Find My iPhone sem.

Arról még nem tájékoztatott az Apple, hogy mi áll a dolog mögött, addig is érdemes az Apple állapotjelző oldalát figyelni.

A héten már a harmadik nagy leállásnak lehetünk tanúi, ami ennyire befolyásos, többmilliárd felhasználót kiszolgáló techcéget érint. A Facebookkal kapcsolatban voltak olyan találgatások, hogy egy elég komoly elosztásos túrterheléses (DDoS) támadás állhat a háttérben, de a cég ezt cáfolta ezt. Most már főleg kíváncsiak lennénk a magyarázatra, mert ez már senki szerint nem lehet véletlen.

Amíg nem kapunk választ a nagy rejtélyre, érdemes mémeket nézni, a Twitteren terjedő legjobbakat már összegyűjtöttük, de a cikkek alatti kommentek is megérnek egy misét. Az Apple-szolgáltatások akadozásával kapcsolatban a The Verge olvasói például ironikusan megjegyezték, hogy az Apple-nek már ez is csak utoljára sikerül, vagy hogy tökmindegy, mert ők már úgyis Samsungot használnak.