A Huawei saját rendszere 60%-kal gyorsabb az Androidnál, és más gyártók is szemeznek vele

A Huawei saját rendszere 60%-kal gyorsabb az Androidnál, és más gyártók is szemeznek vele

Most akkor dobjam ki a Huawei telefonomat?

Aki rendszeresen követi a tech híreket, annak nem lesz újdonság, hogy a világ második legnagyobb telefongyártója, a Huawei meglehetősen szorult helyzetbe került, mikor néhány hete Donald Trump fekete listára tette a kínai vállalatot, aminek eredményeként többek közt a Google, az Intel, a Qualcomm és a Broadcom is felfüggesztette üzleti kapcsolatát a céggel. A Huawei ezzel elvesztette az Android-licenceket, ami miatt nagy zavar támadt a felhasználók körében azzal kapcsolatban, hogy kapnak-e még frissítéseket a már megvásárolt mobiljukra, és hogy érdemes-e Huawei készüléket vásárolniuk.

Most akkor dobjam ki a Huawei telefonomat? Válaszolunk a felhasználók legfontosabb kérdéseire, elmondjuk, mit is jelentenek a Huawei-telefonok tulajdonosainak a Google korlátozásai.

A kínai gyártó ugyanakkor – az ilyen helyzetekre készülve – már legalább hét éve dolgozik a saját operációs rendszerén, ami Kínában HongMeng OS, míg a világ más részein Ark OS néven kerülhet a gyártó készülékeire, ráadásul még az idén, ugyanis a legfrissebb információk szerint a Huawei már legalább egymillió olyan készüléket le is szállított tesztelésre, amin ez a rendszer fut.

A HVG ugyanakkor azt is kiszúrta, hogy a kínai Global Times információ alapján az operációs rendszer 60%-kal gyorsabb, mint a Google-féle Android, de ami ennél is fontosabb, hogy a szoftvert már a Tencent óriásvállalat és más kínai mobilgyártók, például az Oppo és a Vivo is tesztelik.

Ez azért fontos, mert a három gyártó (Huawei, Oppo, Vivo) együttesen a piac 35 százalékát fedik le, és ez a szám tovább nőhet, ha más kínai gyártók (pl. a Xiaomi) is a Huawei rendszere mellett teszik le a voksukat, és ebben az esetben már az alkalmazásfejlesztőknek is érdeke lesz, hogy elérjék a kínai telefonokat használó jelentős rétegeket. Ez ráadásul nemcsak azt biztosíthatja, hogy a Huawei életképes versenyző maradjon a mobilpiacon az Android nélkül, de még az is előfordulhat, hogy hosszú évek után átalakul a kétpólusú piac, és a jövőben már nemcsak iOS-t és Androidot futtató készülékek közül lehet majd választani, hanem megjelenik egy harmadik komoly versenyző, az Ark/HongMeng képében.