Ott támadtak, ahol senki nem várta

Mi is írtunk még róla, hogy decemberben a TheHackerGiraffe névre hallgató kiberbűnöző két okból döntött úgy, hogy mintegy 50 ezer nyomtatót fog feltörni: az egyik az, hogy támogassa a Youtube-on jelenleg legnépszerűbb videóst, PewDiePie-t, a másik pedig, hogy felhívja a figyelmet arra, milyen sérülékeny is a nyomtatóhálózat, és milyen könnyű bejutni a rendszerbe.

Ugyanez a hacker most j3ws3r nevű társával újabb platformon jelentkezett, több mint 3000 okostévét hackeltek meg a nyomtatók után. Az érintett eszközökön PewDiePie csatornájára való feliratkozást szorgalmazó üzenetet láthattak a felhasználók, illetve elindították a svéd videós tartalmait. A támadók egy olyan routerbeállítást használtak ki, ami lehetővé teszi, hogy az olyan okoseszközök, mint a Chromecast tévék, vagy a Google Home hangszórók nyilvánosan láthatóvá váljanak a neten. Az érintettek pontos számát nem tudni, a Redditen eddig 3000 netező jelezte, hogy tapasztalta a jelenséget, így ennél biztos csak több lehet.

A Google is elmondta a The Verge számára, hogy rengeteg bejelentést kaptak arról, hogy szokatlan tartalmakat láttak elindulni a Chromecast eszközeiken. A portál számára a Google és maga a HackerGiraffe fedőnevű elkövető is azt ajánlotta, hogy kapcsolják ki routereiken a Universal Plug and Play (UPnP) funkciót, mivel az ebben megbújó sérülékenységet használták ki. Ezzel egyben az is volt a hackerek célja, hogy rávilágítsanak arra, mennyire sebezhetőek ezek az eszközök, és most ráadásul nem is egy olyan támadásról volt szó, ami különösebb kárt okozhatott volna, nem veszélyeztetett például érzékeny felhasználói adatokat.

A sztori háttértörténete annyi, hogy az elképesztő méretű rajongótáborral rendelkező, a Youtube-on jelenleg legnépszerűbb PewDiePie (a cikk írásakor 79 millió feliratkozóval) első helye veszélybe került egy indiai zenei vállalat, a T-Series profilja miatt (a cikk írásakor 78 millió feliratkozó). Utóbbi profil nagyon hirtelen kezdett növekedni, és decemberben már csak pár százezer feliratkozó választotta el a Youtube királyától, amit a rajongók nem néztek túl jó szemmel, és mindenhol reklámozni kezdték kedvencüket, hogy az még véletlenül se veszítse el az első helyét.