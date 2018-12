Különleges kiadást kap a Huawei Mate 20 Pro

Tegnap írtunk arról, hogy az Egyesült Államok minden igyekezete ellenére a kínai Huawei rekordot döntött 2018-ban, hiszen a vállalat vasárnap bejelentette, hogy nem kevesebb, mint 200 millió készüléket értékesítettek idén, ami messze túlszárnyalja a 2017-ben elért 153 milliót.

A cég természetesen büszke az eredményre, és meg is ünneplik a sikert: He Gang, a Huawei telefonos üzletágának elnöke a kínai közösségi médiában jelentette be, hogy az eladási rekord tiszteletére különleges, úgynevezett Commemorative Editiont dobnak piacra az idei csúcsmodelljükből, a Huawei Mate 20 Pro okostelefonból, és a nemrég megjelent, olcsóbb készülékükből, a Huawei Nova 4-ből.

A készülékek egyik különlegessége, hogy egyedi, a 200 milliós eladást hirdető emblémát, és arany színű feliratokat kapnak a hátlapjukra, illetve hardver szempontjából is premium kivitelezésről van szó, hiszen a Mate 20 Pro 8 GB RAM-mal és 256 GB háttértárral kerül forgalomba, míg a Nova 4 szintén 8 GB RAM-mal és 128 GB háttértárral lesz elérhető a boltokban. A speciális kiadások áráról még nincs hivatalos információ, de az biztos, hogy Kínában január 1-től már kaphatók lesznek.