Tömegével próbálják manipulálni a gyerekeket

A Michigan Egyetem és a tajvani Nemzeti Chiao Tung Egyetem kutatói által készített új tanulmány szerint számos olyan, gyerekek számára fejlesztett alkalmazás található a Google Play Áruházban, amik manipulatív reklámokkal bombázzák a piciket.

A vizsgált 135 app közül több is tartalmazott játékon belüli előnyök megvásárlására buzdító hirdetéseket, míg más alkalmazások felnőtteknek szóló, nem adott korcsoportnak való reklámokat jelenítettek meg – például mentális betegségekkel, vagy Donald Trumppal kapcsolatosakat. Különösen az ingyen letölthető szoftvereknél tapasztalták ezt.

A vizsgálat eredményéről értesítették a jogvédő szervezeteket is, hogy a szövetségi kereskedelmi bizottság (FTC) nyomozást indíthasson az aggasztó módszerrel kapcsolatban.

Ha a gyerekek játékát többször is hirdetések, vagy külső weboldalakra vezető linkek szakítják meg, az alkalmazás potenciális edukációs értéke is csökken. A szülőket félrevezetik azzal, hogy tanítási célzatú appnak állítják be azokat, amikben folyamatosan reklámok mennek.” – olvasható a tanulmányban.