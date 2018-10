Időt spórol a Google új funkciója

A Google apró, de annál hatékonyabb funkciót tett elérhetővé a G Suite felhasználók számára. Egész eddig mindig meg kellett nyitni a Google Drive-ot, ha valaki használni kívánta a cég felhős irodai programjait, például a Microsoft Word gyilkosának szánt Google Dokumentumokat, vagy a Google Táblázatot. Mostantól már akár közvetlenül a böngészőből készíthetünk új dokumentumot, ehhez elég csak begépelni egy rövid címet a böngészősávba.

A cég számos .new végződésű domént védetett le, amiket a Diák, Űrlapok, Táblázatok szolgáltatásokhoz lehet használni. Ha például a „sheet.new”-t gépeljük be a sávba, akkor új táblázatot, ha pedig a slide.new-t, akkor prezentációt készíthetünk. Fontos, hogy a címek elé nem kell beszúrni a „www”-t. Ha még gyorsabban szeretnénk előhívni az oldalakat, akkor érdemes elkönyvjelzőzni is azokat.

Ezek a címek használhatók, bármelyik böngészőn keresztül:

Introducing a ✨ .new ✨ time-saving trick for users. Type any of these .new domains to instantly create Docs, Sheets, Slides, Sites or Forms ↓ pic.twitter.com/erMTHOsdyH

— Google Docs (@googledocs) October 25, 2018