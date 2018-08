Két éve kapható, és viszik, mint a cukrot

A PlayStation 4 konzolt gyártó Sony a múlt héten jelentette be, hogy a 2016-os megjelenése óta nem kevesebb, mint három millió darabot értékesítettek a PS4 mellé gyártott PlayStation VR kiegészítőből, aminek segítségével a konzoltulajdonosok is elmerülhetnek a virtuális valóság nyújtotta különleges játékélményben. A sisakra emlékeztető kiegészítő mellett ráadásul a mellé kapható programok is jól fogynak, hiszen az elmúlt két évben összesen 21,9 millió szoftver talált gazdára, és a vállalat azt is közzétette, hogy melyek voltak a legnépszerűbbek:

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

PlayStation VR Worlds

Rec Room

Resident Evil 7

The Playroom VR

Job Simulator

Until Dawn: Rush of Blood

Batman: Arkham VR

Farpoint

Superhot VR

A 3 milliós rekord elérésével párhuzamosan a Sony lerántotta a leplet a Creed: Rise to Glory című VR-videojátékról, ami a nagysikerű mozifilmen alapulva igyekszik átadni a boxolás élményét a PS VR-tulajdonosoknak, és már szeptember 25-én megvásárolhatóvá válik. A virtuális valóság kiegészítő mellé jelenleg már 340-nél is több különböző program kapható, és a következő hónapokban további érdekes címek megjelenése várható, többek között az általunk is kipróbált Blood & Truth és a Firewall Zero Hour.