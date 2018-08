Elon Muskon röhög a fél internet

Elon Muskról nagyon sokáig rosszat nem igazán lehetett hallani: nem is csoda, abba ölte dollármilliárdjait, hogy kicsit jobbá tegye a bolygót, amin élünk, és hozzájáruljon az űrkutatás fejlődéséhez is. Aztán lassan elkezdett kipukkadni a Musk-lufi, és kiderült, hogy nem is annyira fenékig tejfel a cégeinél dolgozni: kötelezők a túlórák, próbálnak eltussolni különböző baleseteket, a beszámolók szerint pedig odáig fajult a dolog az utóbbi időben, hogy a beosztottak rendre ájulnak el munkaidő közepén. Egy darabig ezeket a nagyközönség ignorálta, nagyrészt Musk megnyerő, kicsit bohém, kicsit szeleburdi, “merjünk nagyot álmodni” karaktere miatt.

Eltrumposodott a közösségi médiában

Ez a karakter viszont most már tényleg kezd meginogni, és ez nem is az ideálistól fényévekre tartó munkakörülmények, hanem maga Elon Musk érdeme. Donald Trump után ő a másik szép példája annak, hogy nem szabadna mindenkit közösségi média közelébe engedni: nagyjából május környékén elkezdett kicsúszni alóla a talaj, és azóta elég szép mélyrepülésben halad a teljes nevetségesség felé.

Ekkor ugyanis kiakadt azon, hogy a Tesla baleseteit (itt éppen egy bokatöréssel végződőt) mindig megjelentetik a sajtóban, a hagyományos autók baleseteit pedig kevésbé, ezzel pedig úgy tüntetik fel a Teslát, mintha valami kifejezetten veszélyes dolog lenne. Ez még részben jogos is – csakhogy Musk nem állt meg itt, hanem elkezdte a sajtót és az újságírókat fikázni, olyan donaldtrumposan, Odáig ment, hogy egyenesen azt állította, az olajtársaságok hirdetései miatt a weboldalak kénytelenek besározni a Teslát, különben tönkremennek.

Problem is journos are under constant pressure to get max clicks & earn advertising dollars or get fired. Tricky situation, as Tesla doesn’t advertise, but fossil fuel companies & gas/diesel car companies are among world’s biggest advertisers. — Elon Musk (@elonmusk) 2018. május 23.

Hisztis, sértett tini a Twitteren

Innen már nem volt megállás: Musk átváltozott egy meg nem értett tinivé, és mindenkire fújni kezdett, aki ellentmondott vele. Elég csak megemlíteni a híres thaiföldi esetet, amikor lepedofilozta a gyerekeket megmentő búvárt, mert az azt merte állítani, hogy Musk tengeralattjárója csak PR-fogás volt, és soha nem is működött volna. Erről itt írtunk bővebben.

Aztán legutóbb egy Marsról szóló cikk miatt akadt ki, mert a Discover magazin tudósított egy új kutatásról, ami a bolygó terraformálása ellen foglalt állást. Musk itt is úgy kommunikált, mint egy sértett gyerek, és minél jobban próbálta bizonygatni az igazát, annál nevetségesebbé vált. Erről egyébként itt írtunk.

Unatkozó, olasz és francia Musk is van

Nem csoda, hogy a hisztihadjáratok után úgy jelentek meg Twitteren a paródiaprofilok, mint eső után a gomba: az egyik legelső például az Olasz Elon Musk volt, aki nemcsak a feltaláló ötleteit és tweetjeit figurázta ki, de tette mindezt olasz “akcentussal”, amitől még viccesebbé vált. A Twitter aztán fellépett ellene, és kénytelen volt felhasználónevet változtatni, ha az oldalon akart maradni – és igaz volt ez minden más, Elon Musk nevével kérkedő profilról is. A közösségi oldal elkezdte irtani őket, de ők azért találtak kiskapukat a rendszerben.

I love a my employee Sal, he spinna da dough like a no one else!! I had a to fire him because a he ask for a raise!! I say Sal, donna you have enough dough already? Prego!! — alex (@alexqarbuckle) 2018. június 17.



A tiltás előtt jelent még meg a Unatkozó Elon Musk, ami azért még mindig működik: itt Musk találmányait figurázzák ki, olyan haszontalan és lehetetlen ötletekkel, amilyennel a feltaláló állt elő néha maga is.

Tanning lotion with nano popcorn seeds mixed in. Starts popping and wakes you if you fall asleep in the sun too long. — Bored Elon Musk (@BoredElonMusk) 2013. október 8.



A Francia Elón Musque a név megváltoztatásával maradt az oldalon (most már Your Local Lefties néven fut), névváltoztatással próbálkozott a Svéd Eløn Müsk és a Német Elon von Müsk is, a Dél-Afrikai Elon Musk pedig megmaradt Musknak, bár verifikációt nem kapott a Twittertől.

ze tesla cars catch fire so zat you may easily toast your croissants — YOUR LOCAL LEFTIES (@locallefties) 2018. július 28.



Mindegyikük az adott országot és Muskot is parodizálja, de nyomába sem ér az eredetinek: Elon Musk most olyan, mintha pár évvel ezelőtti önmaga paródiája lenne, és már csak az a kérdés, hogy képes lesz-e kimászni a saját maga ásta gödörből, vagy szépen lassan még mélyebbre süllyed majd. Szórakoztatónak szórakoztató a dolog – csak a vállalatainak nem biztos, hogy túl jót tesz.