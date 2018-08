Elon Musk kezdi teljesen elveszteni a fejét

Úgy tűnik, Elon Musk kezdi kicsit elveszíteni a kapcsolatát a valósággal: mostanában Twitteren éli ki magát, és beszólogat boldog-boldogtalannak. Most éppen a Discover magazin van terítéken, amely szintén a közösségi oldalon osztotta meg egy cikkét, amelynek címében ugyan megemlítette Muskot, de egyértelmű, hogy minden rossz szándék és provokáció nélkül tette.

A cikk nagyjából a Nature Astronomy tudományos folyóiratban megjelent tanulmányt foglalta össze, amely arról szól, hogy a Marson nincs elég szén-dioxid ahhoz, hogy terraformálni tudjuk – pedig ahhoz, hogy lakhatóvá tegyük a bolygót, ez volt az egyik esélyes ötletünk. A Discover csak azért említette meg a milliárdos feltalálót, mert korábban voltak olyan ötletei, hogy atombombát kéne dobni a Marsra, hogy a felszín alatt rejtett szén-dioxid-tartalékokat felszabadítsuk. Ez nem fog megtörténni, legalább is a kutatás szerint biztosan nem.

A Discover megosztotta Twitteren is a cikket, erre válaszolt Musk: gyakorlatilag kioktatta a weboldalt, és így kétségbe vonta a kutatás eredményeit is. “Masszív mennyiségű CO2 található a marsi talajban, ami hő hatására felszabadul. Természetes vagy mesterséges fúzióval lehet annyi energiát nyerni, hogy majdnem bármilyen nagy, sziklás objektumot terraformáljunk” – írta a közösségi oldalon a Discover magazinnak válaszul.

There’s a massive amount of CO2 on Mars adsorbed into soil that’d be released upon heating. With enough energy via artificial or natural (sun) fusion, you can terraform almost any large, rocky body.

— Elon Musk (@elonmusk) 2018. július 31.