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Szórakozás

Balázs Klári balesete miatt elmaradt Kordáék koncertje az EFOTT-on

Birton Szabolcs
24.hu
2026. 07. 12. 07:00
Birton Szabolcs

Váratlan hírt tett közzé a Facebook-oldalán szombaton este az EFOTT. A Korda-Balázs művészházaspár menedzsmentje arról tájékoztatta szervezőket és a közönséget, hogy elmarad a szombat estére meghirdetett koncert.

Sajnálattal közöljük, hogy a 2026. 07. 11-i, sukorói EFOTT-on megrendezésre kerülő koncertünk egészségügyi okok miatt elmarad. Balázs Klári egy háztartási baleset következtében azonnali orvosi ellátásra szorult, a menedzsment és Korda György közös döntése alapján így a mai, az EFOTT-ra tervezett koncert lemondásra került. Klárika jól van, de orvosi tanácsra néhány napot az egészségügyi intézményben tölt, hogy mielőbbi gyógyulása gyors és zökkenőmentes legyen.

A menedzsment a közleményben köszönetet mondott, hogy a szerdán megtartott EFOTT 50 Show elnevezésű rendezvényen – amelyen Kordáék is felléptek – nagy szeretettel fogadták a művészházaspárt.

„Hálával tartozunk az egyetemista és az »örök egyetemista« közönségnek is, a szervezőknek és a saját csapatunknak is, boldogok vagyunk, hogy találkozhattunk Veletek!” – üzenték a fesztiválozóknak. Egyúttal megígérték, hogy a jövőre is fog „lobogni a szélben a szélzsák”, és 2027-ben ott lesznek az EFOTT-on.

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