Ernyey Béla: A hatalom volt birtokosai elloptak tőlem tíz évet

Ernyey Béla a Best magazin kérdésére válaszolva elárulta, hogyan éli meg a kormányváltást.

Ez szavakba sem foglalható. Járom Budapest utcáit, vagy csak itt, Pilisborosjenőn beleszippantok a levegőbe, és elfog a szabadság mámorító érzése, miközben tudom, hogy a hatalom volt birtokosai tiltásokkal, visszautasításokkal és félelemkeltéssel elloptak tőlem itthon legalább tíz aktív évet

– idézi a story.hu a 84 éves színészt, aki ehhez még hozzátette: