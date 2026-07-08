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Szórakozás

Ernyey Béla: A hatalom volt birtokosai elloptak tőlem tíz évet

Ernyey Béla
Varga Jennifer / 24.hu
admin Csontos Kata
2026. 07. 08. 10:14
Ernyey Béla
Varga Jennifer / 24.hu
Ráadásul, mint mondja, a színészi „végjátékból” veszítette el ezt a nagyon értékes időt, és ezért képtelen megbocsátani.

Ernyey Béla a Best magazin kérdésére válaszolva elárulta, hogyan éli meg a kormányváltást.

Ez szavakba sem foglalható. Járom Budapest utcáit, vagy csak itt, Pilisborosjenőn beleszippantok a levegőbe, és elfog a szabadság mámorító érzése, miközben tudom, hogy a hatalom volt birtokosai tiltásokkal, visszautasításokkal és félelemkeltéssel elloptak tőlem itthon legalább tíz aktív évet

idézi a story.hu a 84 éves színészt, aki ehhez még hozzátette:

Ráadásul azt is tudom, hogy ezt a színészileg roppant értékes időt nem a negyvenes-ötvenes éveimből vették el, hanem az úgynevezett végjátékból. Ezt felfogni, megérteni rettenetesen nehéz, megbocsátani pedig lehetetlen.

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