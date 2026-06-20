Két hónapja nincs képernyőn Gönczi Gábor: elmondta, kik a legboldogabbak emiatt

Gönczi Gábor két hónappal ezelőtt jelentette be Marsi Anikóval együtt, hogy egy időre lekerülnek a TV2 képernyőjéről, mivel pihenőre mennek. Közös műsoruk, a Tények, azóta megszűnt. A műsor egykori hírolvasója azonban nem maradt teljesen munka nélkül, a Blikk azt írja, a háttérben továbbra is tevékenykedik a csatornánál, miközben sokkal több időt tud a családjával tölteni, mint régebben.

Sok feladatom van, dolgozom azóta is a háttérben különböző műsorokon, de a képernyőn már nem láthatnak a nézők most egy darabig. Az az igazság, hogy harminc évig voltam megállás nélkül élő, esti műsorban, ebben volt húsz év Fókusz, tíz év Tények. Két hónapja nem vagyok képernyőn, és őszintén szólva, jól esik egy kis pihenés

– nyilatkozta Gönczi, aki két gyerek édesapja: Áron kilenc-, Gréta pedig négyéves.