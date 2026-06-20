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Két hónapja nincs képernyőn Gönczi Gábor: elmondta, kik a legboldogabbak emiatt

Gönczi Gábor
TV2
admin Csontos Kata
2026. 06. 20. 08:56
Gönczi Gábor
TV2
A Tények egykori hírolvasója nem maradt teljesen munka nélkül, a TV2 kulisszái mögött dolgozik, de így is sokkal több ideje jut a pihenésre.

Gönczi Gábor két hónappal ezelőtt jelentette be Marsi Anikóval együtt, hogy egy időre lekerülnek a TV2 képernyőjéről, mivel pihenőre mennek. Közös műsoruk, a Tények, azóta megszűnt. A műsor egykori hírolvasója azonban nem maradt teljesen munka nélkül, a Blikk azt írja, a háttérben továbbra is tevékenykedik a csatornánál, miközben sokkal több időt tud a családjával tölteni, mint régebben.

Sok feladatom van, dolgozom azóta is a háttérben különböző műsorokon, de a képernyőn már nem láthatnak a nézők most egy darabig. Az az igazság, hogy harminc évig voltam megállás nélkül élő, esti műsorban, ebben volt húsz év Fókusz, tíz év Tények. Két hónapja nem vagyok képernyőn, és őszintén szólva, jól esik egy kis pihenés

– nyilatkozta Gönczi, aki két gyerek édesapja: Áron kilenc-, Gréta pedig négyéves.

Áron úgy nőtt fel, hogy apa nincs otthon. Apa hazajön valamikor kilenc óra körül, és mindenki lefekszik aludni rögtön. Ezek voltak a hétköznapjaink, de mindemellett én nagyon szeretem a munkámat. Most viszont, hogy kértem egy kis szünetet, kihasználjuk, hogy vannak együtt közös délutánjaink és estéink, a gyerekeim nagyon boldogok! Ki tudja, meddig tart ez az időszak, de ameddig tart, addig kihasználjuk!

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