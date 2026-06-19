Tóth Ildikó: Autós üldözés kezdődött, miután lefényképeztem Rogán Cili 10 milliárdos házát

Még májusban lapunk is beszámolt arról, hogy a Cápák között befektetője, Tóth Ildikó volt az az üzletasszony, aki leleplezte a NER-feleségek luxuséletét. Elárulta: ő és a baráti köre gyűjtötték össze azokat azokat a fotókat és információkat a NER luxuséletmódját illetően, amelyeket Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő posztolt rendszeresen a Facebook-oldalára. Tóth később azt mondta, az volt a célja, hogy emberközelivé tegye a harácsolást, mert a táskák, cipők, ruhák mindenkinek értelmezhetőek, és azt jelzik, hogy vannak a hatalom közelében olyanok, akik lakások árait szórják el táskákra.

Az nlc.hu szúrta ki, hogy a vállalkozó nemrég újra nyilatkozott a témában, ezúttal Dull Szabolcsnak.

Egy nagyon kedves barátomnak szerveztem oligarcha-túrát, és megálltam a Rogán Cili háza előtt, de annyira magas kerítések vannak, hogy nem lehet belátni, és fogtam a telefonomat, lefényképeztem a házat, hogy meg tudjam neki mutatni, hogy ebből a házból se maradjon ki

– emlékezett vissza Tóth Ildikó, mire Dull Szabolcs azt kérdezte tőle, itt is milliárdos nagyságrendről beszél-e.

„Nem, azért itt 10 milliárdosról. 10 milliárdos nagyságrendet ér körülbelül az a ház, amiben a Cili lakik. És most volt egy, egy éven keresztül tartó felújítás, tehát valószínűleg most egy kicsit magasabb értéket képvisel. És álltunk a ház előtt, Rogán Cili mellénk állt, kérdezte, hogy tud-e segíteni. Mondtam, hogy nem, mi már megyünk, köszönjük, majd elindultunk, és utána az utcán, amikor már a Tiborcz érdekeltségébe tartozó következő ingatlant mutattam, akkor észrevettük, hogy jön mögöttünk a Cili folyamatosan, beállt mögénk, és elénk vágódott egy nagy Mercedes dzsip, és elkezdtek belőle kiszállni az emberek. Én gázt adtam, mert úgy gondoltam, hogy nincs közös témánk, úgyhogy ma nem beszélünk meg semmit. Nem vártam meg az eset végét. Ezután elkezdődött ott a Béla király utca környékén egy autós üldözés, ahol persze én negyvennel mentem, mert ugye ott élek, tudom, hogy sehol nem tudnak megelőzni, úgyhogy úgy gondoltam, hogy szépen békésen jönnek majd mögöttem, és aztán amikor hazaértem, megnyomtam a távirányítót, beálltam a kapun, és elmentek”

– idézte fel az esetet.