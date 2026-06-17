Jeremy Clarkson rákkal küzd: Agresszív, de még korai stádiumban van

A Top Gear című autós műsor legendás arca, Jeremy Clarkson Clarkson’s Farm című dokumentumfilm-sorozatának fináléjában fedte fel, hogy rákos, írja az Entertainment Weekly.

A 66 éves Clarkson azt mondta, orvosi vizsgálaton járt, és későbbi vizsgálatok után kiderült, hogy rákja van.

Agresszív, de még nagyon korai stádiumban van

– fogalmazott, hozzátéve, reménykedik a kezelés pozitív hatásaiban. Sőt, műteni is fogják.

Kissé depresszív hangulatban köszönt el a nézőktől: