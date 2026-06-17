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Szórakozás

Jeremy Clarkson rákkal küzd: Agresszív, de még korai stádiumban van

Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images
admin Besenyei Balázs
2026. 06. 17. 17:24
Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images

A Top Gear című autós műsor legendás arca, Jeremy Clarkson Clarkson’s Farm című dokumentumfilm-sorozatának fináléjában fedte fel, hogy rákos, írja az Entertainment Weekly.

A 66 éves Clarkson azt mondta, orvosi vizsgálaton járt, és későbbi vizsgálatok után kiderült, hogy rákja van.

Agresszív, de még nagyon korai stádiumban van

– fogalmazott, hozzátéve, reménykedik a kezelés pozitív hatásaiban. Sőt, műteni is fogják.

Kissé depresszív hangulatban köszönt el a nézőktől:

Ha mindez sikeres lesz, akkor találkozunk a 6. évadban. És ha nem, akkor nem. Vigyázzatok magatokra!

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