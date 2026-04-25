Lengyel Tamás Orbán bejelentésére: Mit bizonyít ez azon kívül, hogy hatalmas a hiúsága?

A távozó miniszterelnök, Orbán Viktor szombaton bejelentette, hogy nem fog beülni az Országgyűlésre a következő négy évre, hanem az elkövetkezendő időszakot a nemzeti oldal újjáépítésének fogja szentelni. Magyar Péter szinte azonnal reagált a hírre, és azóta az utóbbi időben a NER-t kritizáló megjegyzéseiről is ismert színész, Lengyel Tamás is megosztotta a véleményet egy Facebook-bejegyzésben.

„Orbán Viktornak 16 év miniszterelnökség után ciki CSAK képviselőként beülni a parlamentbe, ezért nem veszi fel a mandátumát” – kezdte a bejegyzését Lengyel. Majd azzal a kérdéssel folytatta, hogy „Mit bizonyít ez azon kívül, hogy hatalmas a hiúsága?”

És természetesen a válasz sem maradt el:

Azt, hogy a szempont mindig saját maga volt.

Sosem érdekelte más véleménye, elvárása.

Sosem érdekelte az ország.

Sosem érdekelték az emberek.

Még azok sem, akiket a saját közösségének hív

– írta a színész.

A bejegyzése végén pedig így összegezte röviden az üzenetét:

A fókusz kizárólag a saját gyarapodása, növekedése és az egójának kivetülése, vagyis a hatalom volt.

Mondjuk ezt mindig is tudtuk, de most már konkrét bizonyíték is van rá.

Semjén sem tér vissza az Országgyűlésbe

A mai nap folyamán azonban az is kiderült, hogy Orbán Viktor helyettese, a Kereszténydemokrata Néppártot vezető Semjén Zsolt, és két korábban a frakcióban ülő párttársa sem ül be a Parlamentre a következő ciklusban.

A KDNP pénteki elnökségi ülésén Semjén azt is felvetette, hogy ha testület szeretné, akkor ő lemond a pártelnöki pozíciójáról. Az elnökség azonban nem tartotta szükségesnek, hogy lemondjon.