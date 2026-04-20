Stohl Andrást magas pulzusa miatt szűrésre küldte a párja: „50 és 60 évesen egyikünk sem egy egyszerű eset”

Február közepén fejeződött be A Nagy Ő, amikor Stohl András Krisztát választotta párjának. Kiss Kriszta most a Glamournak adott interjút, melyben kitért a színésszel való kapcsolatára is.

Jól vagyunk, elfogadjuk egymás életét, elfogadjuk azt, hogy mindenkinek kell tér. 50 és 60 évesen egyikünk sem egy egyszerű eset, de azt is elmondhatom, hogy bármikor számíthatunk a másikra. Ha mondjuk megírom Andrásnak, hogy rossz kedvem van valami miatt, azonnal felhív, amint van egy perce, és megkérdezi, mi történt, a második kérdése pedig az, hogyan tud segíteni. Elfoglalt, gyerekei vannak, de bármilyen helyzetben jelzek neki, hogy van valami gond, azonnal felhív.

A színész párja úgy fogalmaz, ő Stohl egészségére próbál nagyon figyelni:

Múltkor pont a vállára dőlve néztem a tévét, és megjegyeztem, milyen magas a pulzusa. El is ment egy menedzserszűrésre, ahol azt tanácsolták neki, hogy rendszeresen mérje a vérnyomását, én pedig hívogattam, tényleg méri-e. Tehát én ebben az önmagunkra való odafigyelésben próbálom őt támogatni. Minden körülmények között számíthatunk egymásra Andrással, és nem tudom, mit hoz az élet, de abban biztos vagyok, hogy ez a része így marad.