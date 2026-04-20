Herczeg Zoltán szerint a Fidesz politikusainak nem a független médiában, hanem a börtönben kellene beszélniük

Herczeg Zoltán hétvégén indulatos bejegyzést közölt arról, hogy a leköszönő kormány tagjai sorra kapják az interjúlehetőségeket a független médiumoktól, miközben szerinte börtönben lenne a helyük.

Szerintem se a Partizánban és a Telexen kéne beszélniük, mentegetőzniük a 16 évig pusztító, romboló, tolvajló, galád, alja, mocskos bűnbanda hirtelen megtért, megvilágosodott tagjainak. Eddig hol voltak??? WTF??? A beszélőn kéne beszelniük skype-on, havi két alkalommal percre pontosan 60-60 percet, ha működik egyáltalán az ezer éves, lekoszvadt, retkes, intézményi komputer a szakadt hangfalaival, széthullott monitorjaival es szétbarmolt mikrofonjaival!

– olvasható a divattervező posztjában.

Herczeget 2022 őszén tartóztatták le, miután száz gramm fűvel elkapták. 182 napot töltött börtönben, és 122-t házi őrizetben. Az ügyészség 2024-ben 2 év 8 hónap letöltendő börtönbüntetést kért rá kábítószerbirtoklás és -használat miatt. Tavaly a bíróság egy év börtönbüntetésre ítélte, próbaidőre felfüggesztve. Idén februárban a Fővárosi Főügyészség jóval súlyosabb büntetés kiszabását indítványozta az ügyében.

Ne kamerák előtt, hanem rácsok mögül beszéljenek

Herczeg szerint a fideszes politikusoknak nyilvános interjúk helyett a börtön szigorúan korlátozott és megalázó kommunikációs helyzeteiben kellene lehetőséget biztosítani a megszólalásra: felügyelet alatt, fizikai kontaktus nélkül, ritka és ellenőrzött beszélőkön, ügyvédi találkozókon, a zárkában, börtönpszichológussal vagy drága, korlátozott számú telefonálhívások alkalmával.

De semmi esetre se az általuk 16 éven keresztül szakmányban porig gyalázott, szétgyilkolt, megtaposott, összesz@rt független, »baloldali«, »sorosista«, »brüsszelita«, »ukrán kémhálózati« médiákban, mert egyáltalán nem érdekel még az se, amit kérdeznek, kurvár@ egyetlen szavukat, betűjüket se hiszem el!!! Nem, nem és nem!!!

Teljes posztját alább lehet elolvasni: