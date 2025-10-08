Egy év felfüggesztettet kapott Herczeg Zoltán a drogügye miatt

Felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság Herczeg Zoltánt és a társát, F. Józsefet a drogügyük miatt. A bíróság a divattervezőt kábítószer-birtoklásért 1 év, míg F. Józsefet kábítószer-kereskedelemért 2 év börtönbüntetésre ítélte, mindkét esetben próbaidőre felfüggesztve. Az ügyészség súlyosabb büntetések kiszabásáért fellebbezett

F. József háromnapos gondolkodási időt kért, de védője megalapozatlanság miatt fellebbezett. Herczeg Zoltán és védője enyhítésért fellebbezett. Hozzátették, hogy ha az ügyész tudomásul vette volna az ítéletet, akkor ők is elfogadták volna azt.

Az ügyészség korábban 2 év 8 hónap letöltendő börtönbüntetést kért a Herczegre kábítószer birtoklása miatt. Fülöp Zoltán bíró szerint az ügyészség eltúlozta a büntetési tételeket a terheltek ügyében, és hiányzott a vádból az, hogy ki, mikor, mennyiért és mit vásárolt. Az Index beszámolója szerint Herczegnek a beismerései ellenére sem kellett kábítószer-kereskedelemért felelnie, mert a vád nem tartalmazott konkrét bizonyítékokat.

Az ügyészség szerint a vádlottak ellentmondó vallomásai miatt nem volt tisztázott az, hogy ki volt a kábítószer forrása. Herczeg elismerte, hogy adott át drogot a barátainak, de azt tagadta, hogy kereskedett volna vele. F. József pedig azt mondta, hogy Herczeg félrevezette a hatóságokat, és valójában ő volt a díler. A divattervező az utolsó szó jogán sajnálatát fejezte ki, amiért ekkora szégyenbe keveredett az egész ország előtt. Azt mondta, jó hatással volt rá a fél év börtön, mert azóta nem nyúlt kábítószerhez, és prevenciós előadásokat tart fiataloknak.

A vádirat lényege szerint egy 63 éves budapesti férfi 2022 tavaszától kezdve több alkalommal marihuánát adott el barátjának, azaz a divattervezőnek. 2022. október 21-én az eladó 91 gramm marihuánát értékesített társának 350 ezer forintért. Az átadott kábítószer mennyisége meghaladja a csekély mennyiség felső határát, azonban nem éri el a jelentős mennyiség alsó határát. A 63 éves férfi csekély mennyiségben maga is fogyasztott marihuánát és kokaint. A divattervező szerint, ha nem lépett volna a hatalom tyúkszemére, akkor nem történt volna meg vele ez a dolog.