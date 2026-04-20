fluorfluor tomirendszerbontó nagykoncert
Szórakozás

Fluor nem híve az „agresszívabb beleállásnak”, ezért sem vett részt a Rendszerbontó Nagykoncerten

admin Csontos Kata
2026. 04. 20. 20:48
Fluor az rtl.hu kamerái előtt beszélt róla, hogy bár kapott meghívást a választás előtti Rendszerbontó Nagykoncertre, nem élt a felkínált lehetőséggel. Több okot is említett, miért nem.

Főleg technikai okai voltak, hogy úgy döntöttem, hogy nem. Én azt nem láttam magam előtt, hogy 50-60 előadót hogy az istenbe lehet jól kihangosítani

– mondta el az énekes, hozzátéve: a Wellhellóval csak zenekarként állnak színpadra, és a Hősök terén egyébként sem olyan jó az akusztika.

A másik oknak azt hozta fel, hogy úgy látta, ő máshogy többet tud tenni a kormányváltásért: például csatlakozott a Félmillió Fiatal a Változásért mozgalomhoz, és közösségi felületein szavazásra buzdított mindenkit, „ahogy évek óta tétet nem sajnálva és kockázatot nem kímélve állok bele mindenbe”.

Nem bánta meg, hogy nem lépett fel a koncerten

Úgy éreztem, hogy az, hogy mi kiállunk oda egy darab dallal már nem változtat annyit. Másrészt nem tudtam, hogy ez hogyan sül el, mit fognak csinálni a többiek, mit kommunikálnak a többiek, mik fognak történni a színpadon. Én alapvetően az ilyen agresszívabb beleállásnak, amikor már ez a nagyon dühös »nyírjuk ki, akasszuk fel, ábrázoljuk disznóként«, én ennek annyira nem vagyok a híve. És amikor elkezdtem nézni, egy kicsit azt is éreztem, hogy annyira nem bánom, hogy ehhez most én nem tartoztam. De egyébként meg respekt mindenkinek, aki ott volt, vállalta és megcsinálta. Tehát amúgy egy jó rendezvénynek gondolom, alapvetően

– fogalmazott Fluor.

Arról is beszélt, a kormányváltás óta sokkal több mosolygós embert lát, és élete végéig emlékezni fog a választás éjszakájára. Másnap örömében sírt, alig tudta elhinni, hogy tényleg le lehetett váltani az Orbán-kormányt. Nem gondolja, hogy most hirtelen minden szuper lesz, de véleménye szerint a zenei szcénában változások várhatók: reméli például, hogy a popzenébe visszatér a „napfényes oldal”.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés Cápák között

Friss

Népszerű

Összes
Tóth Andi és Valkusz Milán nem lesznek mentorok az idei X-Faktorban
Tóth Vera: Magyar Péter visszaadta az emberek méltóságát
Majka: Ördög Nóri sosem volt meggyőződéses fideszes, én is léptem fel Mészáros Lőrinc rendezvényén
Nagy Feró elárulta, ki vehetné át Orbán Viktortól a Fideszen belül a vezetői pozíciót
Videó: szabadlábra került a bicskei gyermekotthon volt igazgatója
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik