Fluor nem híve az „agresszívabb beleállásnak”, ezért sem vett részt a Rendszerbontó Nagykoncerten

Fluor az rtl.hu kamerái előtt beszélt róla, hogy bár kapott meghívást a választás előtti Rendszerbontó Nagykoncertre, nem élt a felkínált lehetőséggel. Több okot is említett, miért nem.

Főleg technikai okai voltak, hogy úgy döntöttem, hogy nem. Én azt nem láttam magam előtt, hogy 50-60 előadót hogy az istenbe lehet jól kihangosítani

– mondta el az énekes, hozzátéve: a Wellhellóval csak zenekarként állnak színpadra, és a Hősök terén egyébként sem olyan jó az akusztika.

A másik oknak azt hozta fel, hogy úgy látta, ő máshogy többet tud tenni a kormányváltásért: például csatlakozott a Félmillió Fiatal a Változásért mozgalomhoz, és közösségi felületein szavazásra buzdított mindenkit, „ahogy évek óta tétet nem sajnálva és kockázatot nem kímélve állok bele mindenbe”.

Nem bánta meg, hogy nem lépett fel a koncerten

Úgy éreztem, hogy az, hogy mi kiállunk oda egy darab dallal már nem változtat annyit. Másrészt nem tudtam, hogy ez hogyan sül el, mit fognak csinálni a többiek, mit kommunikálnak a többiek, mik fognak történni a színpadon. Én alapvetően az ilyen agresszívabb beleállásnak, amikor már ez a nagyon dühös »nyírjuk ki, akasszuk fel, ábrázoljuk disznóként«, én ennek annyira nem vagyok a híve. És amikor elkezdtem nézni, egy kicsit azt is éreztem, hogy annyira nem bánom, hogy ehhez most én nem tartoztam. De egyébként meg respekt mindenkinek, aki ott volt, vállalta és megcsinálta. Tehát amúgy egy jó rendezvénynek gondolom, alapvetően

– fogalmazott Fluor.

Arról is beszélt, a kormányváltás óta sokkal több mosolygós embert lát, és élete végéig emlékezni fog a választás éjszakájára. Másnap örömében sírt, alig tudta elhinni, hogy tényleg le lehetett váltani az Orbán-kormányt. Nem gondolja, hogy most hirtelen minden szuper lesz, de véleménye szerint a zenei szcénában változások várhatók: reméli például, hogy a popzenébe visszatér a „napfényes oldal”.

