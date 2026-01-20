„Jó a karosszéria” – bókolták dr. Katona Szandrának a Kincsvadászokban

Dr. Bátorfi István, az asztaliteniszező Bátorfi Csilla édesapja lánya két rangos sportrelikviáját vitte el a Kincsvadászok című műsorba. A most 82 éves gyermekorvos elmondta, hogy húsz évvel ezelőtt gégerákkal műtötték, amiből felgyógyult.

Lánya két díját vitte el:

az 1993-ban az amerikai US Openen nyert kupát,

illetve a 2001-ben neki ítélt, Mihályi Gábor által készített fair play-díjat.

Dr. Katona Szandra elárulta, hogy ő azért is szállt be a licitbe, mert korábban több amatőr városi pingpongversenyt megnyert diákként. „Nagyon szeretek pingpongozni” – mondta, majd dr. Bátorfitól jött a válasz:

Látszik is, jó a karosszéria!

„Köszönöm, ezt is a pingpongnak köszönhetem” – felelte az igazságügyi műtárgyszakértő.

Végül Molnár Viktor 120 ezret ajánlott, amit elfogadott dr. Bátorfi István, sőt ő maga hozzátett 40 ezret, és az összeget teljes egészében a Madarász utcai Gyermekkórháznak adományozza.