„Jó a karosszéria” – bókolták dr. Katona Szandrának a Kincsvadászokban

Dr. Bátorfi István, az asztaliteniszező Bátorfi Csilla édesapja lánya két rangos sportrelikviáját vitte el a Kincsvadászok című műsorba. A most 82 éves gyermekorvos elmondta, hogy húsz évvel ezelőtt gégerákkal műtötték, amiből felgyógyult.
Lánya két díját vitte el:
- az 1993-ban az amerikai US Openen nyert kupát,
- illetve a 2001-ben neki ítélt, Mihályi Gábor által készített fair play-díjat.
Dr. Katona Szandra elárulta, hogy ő azért is szállt be a licitbe, mert korábban több amatőr városi pingpongversenyt megnyert diákként. „Nagyon szeretek pingpongozni” – mondta, majd dr. Bátorfitól jött a válasz:
Látszik is, jó a karosszéria!
„Köszönöm, ezt is a pingpongnak köszönhetem” – felelte az igazságügyi műtárgyszakértő.
Végül Molnár Viktor 120 ezret ajánlott, amit elfogadott dr. Bátorfi István, sőt ő maga hozzátett 40 ezret, és az összeget teljes egészében a Madarász utcai Gyermekkórháznak adományozza.