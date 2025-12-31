Jennifer Lopez egyetlen mondattal elintézte azokat, akik szerint nem a korának megfelelően öltözködik

Jennifer Lopez a héten kezdte meg három hónapig tartó Las Vegas-i koncertsorozatát, kedden volt az első – egyébként teltházas – fellépése, ahol az 56 éves énekesnő azoknak is üzent, akik az öltözködése miatt bírálják őt.

Vicces dolgokat mondanak rólam, néha tényleg nevetek rajtuk. Az egyik ilyen az, hogy »Miért mosolyog mindig nyitott szájjal, amikor fotózzák?«

– idézi a New York Post Lopezt, aki tovább folytatta a leggyakrabban kapott megjegyzések felsorolását:

Miért öltözik mindig így? Miért nem öltözik a korának megfelelően? Miért van mindig meztelenül?

A lap beszámolója szerint az énekesnő ezután megrázta a fenekét, és annyit mondott: