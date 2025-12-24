Meghan Markle a giccses kölcsönkonyhájában bizonygatja: ő a közel tökéletes amerikai háziasszony

Meghan Markle megosztó személyiség, még a saját családján belül is: a brit királyi famíliával való viszonya régóta feszült, és az apjával, sőt a testvéreivel sem jó a kapcsolata. A nagyközönség jelentős része sem sorolja őt a „szerethető hírességek” közé, bár tagadhatatlan, hogy vannak kitartó rajongói.

Emiatt is tűnhetett úgy korábban, hogy a Netflixre készült, Szeretettel: Meghan című életmódsorozat inkább az utóbbi csoportnak szól, valójában azonban a streamingóriás pontosan tudja: ha Harry herceg felesége saját műsort kap, azt jóval szélesebb közönség is meg fogja nézni, legalább azért, hogy csámcsogjanak rajta egy jót.

A palotától a konyháig

A sussexi hercegi pár 2020-ban döntött úgy, hogy maguk mögött hagyják a királyi kötelezettségeiket, és saját lábra állnak. Nem sokkal később áttették a székhelyüket Amerikába, és műsorgyártásba kezdtek.

Az első években a házaspár munkásságának fókuszában az állt, hogy bebizonyítsák a közvéleménynek az igazukat, vagyis milyen nehéz volt a sorsuk a brit uralkodó árnyékában. Először egy Oprah Winfrey-nek adott interjúban teregették ki a családi szennyest, majd megjelent a herceg keserű hangvételű önéletrajzi könyve, később hatrészes dokumentumsorozatban részletezték kapcsolatuk minden egyes mozzanatát. Ezen projektek közös jellemzője, hogy a velük történteket saját értelmezésükben tárták a nyilvánosság elé, a másik oldal álláspontját egyáltalán nem közvetítették.

Ezekhez képest a Szeretettel: Meghannel némileg irányt váltottak: ezúttal a színésznőből lett hercegné került a középpontba, illetve annak bemutatása, hogy ő mennyire házias és szerethető. Ehhez olykor vendégek is asszisztáltak, ám az ő szerepük legtöbbször kimerült annyiban, hogy felszínes cseverészés közben időről időre ámuldoztak egy sort Markle kreatív házi praktikáin. Nélkülük azonban nem lett volna műsor, ugyanis ahogy a sorozat első évadáról szóló kritikánkban is írtuk, legunalmasabb pillanatai pont azok, amikor Markle egymaga áll a kamera előtt.

Úgy tűnik, mégsem tanult az ehhez hasonló, tengernyi visszajelzésből, a Szeretettel: Meghan – Karácsonyi készülődés címmel decemberben megjelent különkiadás tökéletesen megismétli a korábbi hibákat.

Egy tökéletesen tökéletlen háziasszony karácsonykor is az

Markle nem titkolt célja megteremteni a régi karácsonyok nosztalgiával átitatott hangulatát. Persze a karácsonyi csoda mást jelent a napsütötte Kaliforniában egy félvér amerikai nőnek, aki szenteste hagyományosan gumbót, egy afroamerikai egytálételt eszik, mint nekünk itt, a Kárpát-medence közepén, a halászlé, töltött káposzta és bejgli hazájában.

Bár kontinensek választanak el minket, azért a hercegnének nem minden elképzelése teljesen életidegen a magyar nézők számára sem: