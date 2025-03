Meghan Markle vagy egy mesteri troll, vagy csak megszállottja önmagának

Valószínűleg az volt életem legvarázslatosabb pillanata

– rebegi Mindy Kaling Meghan Markle-nek a sussexi hercegné legújabb Netflix-dobásában egy valószerűtlenül tiszta konyhában, miközben a szigorúan púderszínekbe öltözött Markle joghurtos parféval kínálja. És mégis mi lehet Kaling életének legszebb pillanata? Hát az, amikor Markle küldött neki egy doboz lekvárt. Ebben a néhány másodpercben meg is ragadható a Netflixen debütáló Szeretettel: Meghan esszenciája, amely szirupos, giccses és steril, alig akad benne őszinte pillanat, és ami a legfontosabb kérdés: rejtély, hogy kinek készült.

Erre a nyolc, mindössze 30–40 perces, ennek ellenére nehezen végigülhető epizód végére kikristályosodik egy velős válasz, ám azzal sem a Netflix, sem a nézők nem járnak jól. Előbb azonban érdemes elmerülni kicsit abban, hogyan is próbálja megvetni a showbiszniszben a lábát a brit királyi családból 2020-ban kivált hercegi pár, miért nem sikerül ez nekik, milyen jelenséget generálnak ezzel, és egyáltalán hosszabbít-e velük a Netflix.

Hercegék Hollywoodba mennek

Mikor Harry herceg és felesége 2020 januárjában bejelentették, visszavonulnak a brit királyi családban betöltött szerepüktől, és magánéletük megóvása érdekében a tengerentúlra költöznek, már akkor sziszegtek a rossz nyelvek arról, hogy a végcél Hollywood lesz. Nem sokkal később mindez be is bizonyosodott, ahogy az is, hogy a hercegi párnak esze ágában sincsen elbújni a szemek elől. Százmilliós szerződést kötöttek a Netflixszel, leszerződtek a Spotify-jal, és rögtön adódott a kérdés, miként akarják befolyásukat és hírnevüket felhasználni: a háttérbe húzódva, vagy saját magukat megtéve reklámarcnak, ám 2021 márciusában egyértelműen eldőlt, hogy Harryék igenis szerepelni akarnak.

Előbb Oprah Winfrey-nek teregették ki a szennyest nem túl elegáns módon a királyi családról, majd ugyanezzel a céllal megjelent a herceg önéletrajza, a Tartalék, amelyből nyilván az olyan bulvárrészleteket ragadta ki elsősorban a sajtó, hogy miként veszítette el a herceg a szüzességét, ám legalább annyi előnye volt, hogy Harry végre kiönthette a lelkét az őket ért traumákról, többek közt édesanyja, Diana elvesztéséről úgy, ahogyan azt a királyi család tagjaként sosem tehette volna meg.

De még mindig volt mit mondani: