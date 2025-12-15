michael duke thomsonlas vegaskaszinótartozás
Szórakozás

Beperelte a kaszinót, mert 75 ezer dollárt veszítve és megbilincselve ébredt

Rainer Mirau / mauritius images / mauritius images via AFP
24.hu
2025. 12. 15. 19:00
Rainer Mirau / mauritius images / mauritius images via AFP
A biztonsági szolgálat zárkájában ébredt.

Egy férfi beperelte az Aria Resort kaszinót és anyavállalatát, miután bilincsben ébredt a biztonsági személyzet szobájában, ahol közölték vele, 75 000 dollárral (mai értékén csaknem 25 millió forinttal) tartozik a kaszinónak. Ötlete sem volt, hogy keletkezett a tartozása – írta a Dexerto.

A 64 éves ügyvéd, Michael Duke Thomson már régóta az Aria játékosa volt, az utolsó emléke 2024. január 23-ról az volt, hogy néhány ezer dollárnyi zsetonnal távozott a magas tétes blackjack szobából.

A következő már az, hogy a Las Vegas-i kaszinó zárkájában ébredt, és olyan adósságleveleket mutatnak neki, amikre nem emlékszik, hogy aláírta volna.

Talán nem is ő írta alá

Keresetében azt állítja, a nyolc, összesen mintegy 75 ezer dollárról szóló adóslevéllel több probléma is van. Egyrészt cselekvőképtelen volt, ennek ellenére hagyták játszani, ezért az aláírt papírokat érvénytelennek vagy behajthatatlannak kell tekinteni. De ez is felmerült benne, hogy hamisítottak az aláírások, azok ugyanis alig hasonlítanak a sajátjára.

Thomson ellen később, 2024 novemberében fedezetlen csekk kiállítása és átadása, valamint az adóslevélhez kötődő lopás vádjával vádat emeltek, de  a büntetőügyet 2025 októberében megszüntették, miután teljes kártérítést fizetett a kaszinónak.

A férfi idén decemberben nyújtotta be a keresetét, amire az Aria Resort kaszinó és anyavállalata, az MGM Resorts egyelőre nem reagált.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
Molnár Áron odaajándékozza az autóját a gyermekvédelmi rendszer egyik áldozatának
Miló Viki: Ha 30 évig imádott egész Magyarország, akkor tényleg az utolsó egy hónapban lettem nárcisztikus, beképzelt, idióta és frigid?
Vályi István: Itt most háború van: magyar harapja a magyar torkát
Dopeman cilinderben énekelt Omegát a köztévé zenés showműsorában
Orbán Viktor a vétója uniós megkerüléséről és az Európai Egyesült Államokról elmélkedett
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik