Beperelte a kaszinót, mert 75 ezer dollárt veszítve és megbilincselve ébredt

Egy férfi beperelte az Aria Resort kaszinót és anyavállalatát, miután bilincsben ébredt a biztonsági személyzet szobájában, ahol közölték vele, 75 000 dollárral (mai értékén csaknem 25 millió forinttal) tartozik a kaszinónak. Ötlete sem volt, hogy keletkezett a tartozása – írta a Dexerto.

A 64 éves ügyvéd, Michael Duke Thomson már régóta az Aria játékosa volt, az utolsó emléke 2024. január 23-ról az volt, hogy néhány ezer dollárnyi zsetonnal távozott a magas tétes blackjack szobából.

A következő már az, hogy a Las Vegas-i kaszinó zárkájában ébredt, és olyan adósságleveleket mutatnak neki, amikre nem emlékszik, hogy aláírta volna.

Talán nem is ő írta alá

Keresetében azt állítja, a nyolc, összesen mintegy 75 ezer dollárról szóló adóslevéllel több probléma is van. Egyrészt cselekvőképtelen volt, ennek ellenére hagyták játszani, ezért az aláírt papírokat érvénytelennek vagy behajthatatlannak kell tekinteni. De ez is felmerült benne, hogy hamisítottak az aláírások, azok ugyanis alig hasonlítanak a sajátjára.

Thomson ellen később, 2024 novemberében fedezetlen csekk kiállítása és átadása, valamint az adóslevélhez kötődő lopás vádjával vádat emeltek, de a büntetőügyet 2025 októberében megszüntették, miután teljes kártérítést fizetett a kaszinónak.

A férfi idén decemberben nyújtotta be a keresetét, amire az Aria Resort kaszinó és anyavállalata, az MGM Resorts egyelőre nem reagált.