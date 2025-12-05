michael caine
A 92 éves Michael Caine kerekesszékben ülve bukkant fel egy filmfesztivál vörös szőnyegén

Vittorio Zunino Celotto / Getty Images
Michael Caine a Dzsiddában rendezett filmfesztivál megnyitóján.
admin Besenyei Balázs
2025. 12. 05. 07:34
Vittorio Zunino Celotto / Getty Images
Michael Caine a Dzsiddában rendezett filmfesztivál megnyitóján.

A Vörös-tengeri Nemzetközi Filmfesztivál nyitányán bukkant fel Michael Caine, aki Vin Diesel oldalán került a fotósok lencséi elé a vörös szőnyegen. A 92 éves sztár kerekesszékben ülve tette tiszteletét a filmfesztiválon, és rebesgetik, hogy visszatér a színészethez, noha egyszer már visszavonult.

Caine nagy valószínűséggel visszatérhet Az utolsó boszorkányvadász 2-ben. A 2015-ös eredetiben Caine egy Dolan nevű papot alakított, aki segíti a Diesel által megformált harcost, Kauldert, hogy megállítsák az egy boszorkánykirálynő által terjesztett járványt.

Ez azt jelentené, hogy a legendás brit színésznek mégsem a 2023-as A nagy menekülő lenne az utolsó filmje.

