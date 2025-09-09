A 92 éves Michael Caine visszatérhet a színészethez Az utolsó boszorkányvadász 2-vel

Jó ideje mondogatom, hogy nyugdíjba megyek. Hát, most megteszem

– mondta az akkor 90 éves Michael Caine 2023-ban, amikor bejelentette, hogy visszavonul a színészettől és átengedi a terepet a fiataloknak.

A jelek szerint az elhatározás nem volt teljesen végleges, a Variety információi szerint legalábbis Caine nagy valószínűséggel visszatérhet Az utolsó boszorkányvadász 2-ben. A 2015-ös eredetiben Caine egy Dolan nevű papot alakított, aki segíti a Vin Diesel által megformált harcost, Kauldert, hogy megállítsák az egy boszorkánykirálynő által terjesztett járványt. A fantasy a mozikban nem aratott tomboló sikert, de az azt követő években komoly kultusza alakult ki, a DVD-s és netflixes utóélete pedig annyira erősnek bizonyult, hogy a Lionsgate stúdió a folytatás mellett döntött.

Caine visszatérése még nem végleges, de a lap úgy tudja, közel járnak a megállapodáshoz. Ez azt jelentené, hogy a legendás brit színésznek mégsem a 2023-as A nagy menekülő lenne az utolsó filmje, pedig a második világháborús veterán kalandjairól szóló drámát ő is tökéletes záródarabnak érezte:

Arra jutottam, hogy van egy film, amiben főszerepet alakíthattam és fantasztikus kritikákat kaptam… mivel szárnyalhatnám ezt túl?

– nyilatkozta. Reméljük, hogy A boszorkányvadász 2-ben nyújtott alakítását is hasonló szuperlatívuszokkal méltatják majd a kritikusok!