Tóth Andi is énekelni fog az X-Faktor döntőjében

admin Grósz Petra
2025. 12. 04. 11:36
Tóth Andi 2023 márciusában jelentette be, hogy visszavonul az énekléstől. Bár azóta szerepelt olyan műsorokban, ahol énekelnie kellett, és a márkájához is készített két dalt, énekesnőként már nem tevékenykedik. Szombaton azonban egy dal erejéig visszatér a színpadra – jelentette be a közösségi oldalán.

Most szombaton lesz az @xfaktorhun döntő, ami egy mentor duettet is jelent. Kimerészkedtem az odúmból EGY dal erejéig muhahaha. Alig várom, hogy halljátok🖤

– üzente rajongóinak Belano mentora.


Tóth Andi egyébként épp a közelmúltban beszélt arról egy interjúban, hogy van benne hiányérzet, mióta elhagyta az énekesi pályát.

