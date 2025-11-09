gordon ramsaybudapestétteremvideó
Budapesten tűnt fel a világhírű séf, Gordon Ramsay

24.hu
2025. 11. 09. 21:44

Egy budapesti étterem teraszáról posztolt ironikus videót Gordon Ramsay skót séf, aki rengeteg gasztroműsorából is ismert – vette észre a Blikk.

A videóban a Hungarian Hell’s Kitchen nevű étterem előtti egy széken ül, a leírásban pedig azt írta:

Dolgok, amiket Budapesten megtalálhatsz (És nem, nem ettem itt, és nem is találtam ennek a nem hivatalos helyszínnek az étlapján a bárányszószt)

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Gordon Ramsay (@gordongram) által megosztott bejegyzés

Ramysay-nek ugyanis egy étteremlánca és egy tévésorozata is a Hell’s Kitchen – Magyarországon utóbbi Gordon Ramsay – A pokol konyhája – név alatt fut. A bárányszósz pedig egy elhíresült mondata (mémje) a sorozat egyik részéből, mikor teljesen kiakad a versenyzőkre.

Hogy a Budapesten készült videó ironikus, az pedig egy másik mém alapján válik száz százalékossá, ugyanis a felvételen a Curb Your Enthusiasm (Félig üres) című sorozat főcímdala hallható, és a stáblista kezdetével – „Directed by Robert B. Weide” – végződik. Ez az úgynevezett „Directed by Robert B. Weide”-mém.

