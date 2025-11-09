Csonka András karrierje 35 éve kezdődött, azóta színészként és énekesként sok színpadon fellépett, sorozatokban, tévéműsorokban is szerepelt, egy dolog azonban eddig kimaradt az életéből: a film. 60 évesen debütál a mozivásznon, Szente Vajk első nagyjátékfilmjében, a Legénybúcsúban játssza el élete első filmszerepét.

Én a tévédoboz hőse vagyok, de a magyar filmgyártás nem is tudja elképzelni, mit veszített ezzel. A filmnek is különböző korszakai vannak, mindig volt valami, ami miatt ez nem működött, és talán a Família Kft. miatt bekerültem egy skatulyába. Érdekes, még csak castingon sem voltam soha

– árulta el a színész a Blikknek.

A mostani filmszerepet is a színpadnak köszönheti, ugyanis játszik a Legénybúcsú című előadásban a Játékszínben.

Ennek a filmnek az a színdarab az alapja, amelyben játszom, igaz a filmben egy-két körülmény máshogy van, nem teljesen ugyanaz a karakter. Szente Vajk jó néhány sikeres színházi produkcióban rendezett, említette is, hogy örül, hogy életem első filmszerepét is tőle kapom meg.

A filmforgatásról azt mondta, ott egy sorozattal ellentétben sokkal jobban kellett arra figyelni, hogy a kapcsolódó felvételeken ugyanúgy álljon a haja vagy hogy a jelmez is minden részletében stimmeljen. Ez azért is fontos volt, mert a történet mindössze egy nap alatt játszódik.

Ebben a folyamatban nehezebb volt a történet ívét úgy összerakni magamban, mind egy színházi előadás során

– mondta.