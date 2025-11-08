házasság első látásra
Szórakozás

Házasság első látásra: „Megijedtél az érzéseidtől” – Réka lezártnak tekinti a házasságát Ricsivel

TV2
admin Csontos Kata
2025. 11. 08. 08:40
TV2
Úgy tűnik, senki nem marad együtt: újabb házasság ment tönkre a TV2 házasodós műsorában.

Még legalább egy hét hátravan a Házasság első látásra idei évadából, ám már most sejthető, hogy a kísérletben részt vevő párok közül senki nem marad majd együtt – a pénteki részben Réka és Ricsi jelentették be, hogy nem látják értelmét folytatni a házaséletüket.

Ricsi elismerte, hogy a csalódástól fél, ezért nem meri közel engedni magához a feleségét. Rékának különösen rosszul esett, hogy férje azután zárkózott be, hogy lefeküdtek egymással.

Neked kint van Ausztriában az életed, ezt én sem hagynám ott egy hathetes ismeretségért, megijedtél az érzéseidtől, és most itt állunk. Nem tudok ezzel a helyzettel mit kezdeni, nem is nagyon szeretnék, őszintén szólva. Ha szeretnéd, ott állok melletted, elmegyek veled terápiára, de részemről a házasságnak itt vége van

jelentette ki Réka, amit Ricsi tudomásul vett.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
Czutor Zoli lett a Pandora – A szelence átka játékának győztese
Ez az ideális guminyomás télen, így kevesebbet fogyaszt az autónk
Elmondta egy pszichopata, melyik érzelmet ismeri és melyiket nem
Ördög Nórának elromlott a fülese, mikor ki kellett volna mondania, ki nyerte a Megasztárt: „Ott azért lepörgött az életem”
BBC: Trump csak egy év mentességet adott Magyarországnak az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók alól
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik