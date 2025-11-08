Házasság első látásra: „Megijedtél az érzéseidtől” – Réka lezártnak tekinti a házasságát Ricsivel

Még legalább egy hét hátravan a Házasság első látásra idei évadából, ám már most sejthető, hogy a kísérletben részt vevő párok közül senki nem marad majd együtt – a pénteki részben Réka és Ricsi jelentették be, hogy nem látják értelmét folytatni a házaséletüket.

Ricsi elismerte, hogy a csalódástól fél, ezért nem meri közel engedni magához a feleségét. Rékának különösen rosszul esett, hogy férje azután zárkózott be, hogy lefeküdtek egymással.

Neked kint van Ausztriában az életed, ezt én sem hagynám ott egy hathetes ismeretségért, megijedtél az érzéseidtől, és most itt állunk. Nem tudok ezzel a helyzettel mit kezdeni, nem is nagyon szeretnék, őszintén szólva. Ha szeretnéd, ott állok melletted, elmegyek veled terápiára, de részemről a házasságnak itt vége van

– jelentette ki Réka, amit Ricsi tudomásul vett.