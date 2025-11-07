megasztártv2dancsó pétervideómánia
Szórakozás

„Az, hogy valaki egy tapolcai vérű tajparaszt, nem egyenlő az őszinteséggel” – Dancsó Péter beleszállt a Megasztárba

TV2 és RTL
admin Besenyei Balázs
2025. 11. 07. 13:47
TV2 és RTL

Több videót is szentelt az idei Megasztárnak Dancsó Péter a YouTube-csatornáján. Az egyik legújabb anyagban kitért arra, hogy a műsor elment trash irányba.

Olyan suttyó szintre mentek le, amire még a legrosszabb Mónika show-s időkben sem volt példa. (…) Rá is lett koppintva a mentorok fejére, hogy ne beszéljenek többet csúnyán.

Majd Dancsó kitért arra, hogy egy versenyző bejött a stúdióba, hogy Tóth Gabit az érettségijének hiányával szapulja.

Kapcsolódó
„Ez már nem az én világom, de biztosan sokaknak bejön” – Caramelt és Novák Pétert kérdeztük az új Megasztárról
A műsor második szériájának győztesét, Molnár Ferenc Caramelt, valamint a harmadik évad egyik zsűritagját, Novák Pétert kérdeztük arról, mit szólnak a megújult Megasztárhoz. A múltba révedés mellett egészen Középföldéig kalandoztunk.

Az említett jelenetben az énekesnőt szapuló nő Tóth Gabit a stílusa miatt ekézte, aki erre kontrázva annyit mondott: »Milyen az én stílusom? Őszinte?«. Erre Dancsó úgy reagált a videóban:

Vannak emberek, akik az őszinteségükkel takaróznak, mikor ők nem őszinték, hanem csak tapintatlan parasztok. Az, hogy valaki egy tapolcai vérű tajparaszt, nem egyenlő az őszinteséggel.

Dancsó hozzátette, az ilyen kommentelőket le kellene tiltani, nem leállni velük vitázni.

A TV2 nemhogy letiltotta volna, teret adott neki. A képmutató műsorvezető meg ilyeneket mond, hogy nem drámát, nézettséget akartunk ebből az egészből, csak tisztázni a dolgokat.

Kapcsolódó
„Nem véletlenül utálja őt fél Magyarország” – kiakadt Tóth Gabi kritikáját hallva a Megasztár hazaküldött versenyzője
A kiejtett versenyző szerint ha az énekesnő annak idején nem próbál szerencsét a Megasztárban, ma „maximum bolti eladó lehetne, abból is a bunkóbbik fajta”.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
Megszületett Sydney van den Bosch kislánya
Csak egy medencét akart ásni a kertjébe, de végül hihetetlen kincsre bukkant egy férfi Franciaországban 
Megvan, ki alakítja Kovács István Kovit a róla szóló RTL-es sorozatban
Egy pelenkát viselő birka borzolta a kedélyeket egy lengyel Intercityn – videó
A Bloomberg megszellőztette, miről állapodhat meg Trump és Orbán: gyökeres változás jöhet Paks II. ügyében
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik