„Az, hogy valaki egy tapolcai vérű tajparaszt, nem egyenlő az őszinteséggel” – Dancsó Péter beleszállt a Megasztárba

Több videót is szentelt az idei Megasztárnak Dancsó Péter a YouTube-csatornáján. Az egyik legújabb anyagban kitért arra, hogy a műsor elment trash irányba.

Olyan suttyó szintre mentek le, amire még a legrosszabb Mónika show-s időkben sem volt példa. (…) Rá is lett koppintva a mentorok fejére, hogy ne beszéljenek többet csúnyán.

Majd Dancsó kitért arra, hogy egy versenyző bejött a stúdióba, hogy Tóth Gabit az érettségijének hiányával szapulja.

Az említett jelenetben az énekesnőt szapuló nő Tóth Gabit a stílusa miatt ekézte, aki erre kontrázva annyit mondott: »Milyen az én stílusom? Őszinte?«. Erre Dancsó úgy reagált a videóban:

Vannak emberek, akik az őszinteségükkel takaróznak, mikor ők nem őszinték, hanem csak tapintatlan parasztok. Az, hogy valaki egy tapolcai vérű tajparaszt, nem egyenlő az őszinteséggel.

Dancsó hozzátette, az ilyen kommentelőket le kellene tiltani, nem leállni velük vitázni.

A TV2 nemhogy letiltotta volna, teret adott neki. A képmutató műsorvezető meg ilyeneket mond, hogy nem drámát, nézettséget akartunk ebből az egészből, csak tisztázni a dolgokat.