Megunta a káoszt, átvette az utasok irányítását az anya egy görög reptéren

24.hu
2025. 11. 06. 19:00
Nyolc gépnél segítette az utasokat a felszállásban.

Egy görög repülőtéren túl korán tették közzé az indulási információkat, így több száz utas gyűlt össze ugyanazoknál a beszállókapuknál, amit az egyikük megelégelt, és szó szerint átvette az irányítást – írja a Metro.

Faye Williams egy korfui családi nyaralásról tartott hazafelé, amikor több mint egy órára az utasok zsúfolt tömegében ragadt, ami annyira hamar vált nagyon sűrűvé, hogy a korábbi járatok utasai nem tudtak rajta átjutni. A brit anya gyors helyzetfelismerést követően odament az egyik alkalmazotthoz, hogy megkérdezze, van-e plusz segítségünk. Amikor azt mondták, hogy nincsen, felajánlotta a segítségét, és elmagyarázta a megoldási javaslatát. A repülőtéri dolgozó rábólintott az ötletre, és átengedte Williamsnek a hangszórók kezelését, az anya pedig ezután gyorsan és határozottan terelgette az utasokat, hogy szabad utat nyisson nekik a kapukhoz.

A rendezvényszervezéssel foglalkozó nő azt mondta, eleinte kicsit ideges volt, de amikor elkezdett beszélni, és látta, hogy az emberek reagálnak és követik az utasításait, az nagyszerű érzés volt.

Mindenkinek kértem a figyelmét, és elmagyaráztam, hogy nem fognak tudni felszállni a későbbi járatokra sem, ha a kapuk előtt tömeg van. Csapatmunkát kértem a tolongás feloldására, és azt mondtam nekik, hogy lépjenek hátra ötöt, megvártam, amíg megtették, majd megint öt lépést kértem, aztán még egyszer.

Williams nyolc gép felszállásánál segítette az utasokat, amiért tapssal jutalmazták, valamint a hazafelé tartó járatán a pilótától is kapott egy üdvözletet.

Csodálatos volt, de egyben elég kínos is! Az emberek tapsoltak, valaki vett nekem egy csésze teát, és valaki más csokit adott. Végül csak örültem, hogy segíthettem az embereknek biztonságban hazajuttatni

– mondta Williams.

Korábban egy alig ismert szabály miatt kellett az utasoknak egy görög reptéren éjszakázniuk, de annak a családnak sem lehetett nyugodt utazása, akiknél a 15 éves kamaszfiú Anglia helyett Olaszországban kötött ki a nyaralás után.

