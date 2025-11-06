Müller Péter a felesége elvesztéséről beszélt: Nagy szenvedések után távozott, nagy nyugalomban

A Mokkában tett kirándulása után, ahol Szabó Zsófi rém kellemetlen helyzetbe hozta magát, Müller Péter most az RTL-en tűnt fel, hogy új könyvéről meséljen.

Szóba került, hogy néhány hete meghalt az író felesége, akiről így beszélt:

70 évet éltem Ágikámmal. Három héttel ezelőtt eltávozott nagy békében. Nagy nyugalomban. És nagy szenvedések után.

Hozzátette, sokat beszélgettek arról, hogy vége lesz a közös útjuknak:

Rengeteget beszéltünk erről. Ott ültem az ágya szélén és kérdezte: miért kell ezt neki csinálni? Meddig bírja még, segítsek neki elmenni. De ebben nem lehet segíteni.

Az egyedüllétről, özvegységről azt mondja:

Fogalmam sincs, amatőr vagyok, gőzöm nincs, nem voltam még özvegy. Nem voltam elvált és özvegy sem. Ezekről nem tudok semmit. Tök új helyzetben vagyok, mert nem érzem magam öregnek, nem érzem 89-nek sem.

Aki nagyon kellemetlen interjút szeretne látni Müllerrel, itt találja Szabó Zsófit és a kérdéseit: