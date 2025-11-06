müller péter
Szórakozás

Müller Péter a felesége elvesztéséről beszélt: Nagy szenvedések után távozott, nagy nyugalomban

admin Besenyei Balázs
2025. 11. 06. 14:03

A Mokkában tett kirándulása után, ahol Szabó Zsófi rém kellemetlen helyzetbe hozta magát, Müller Péter most az RTL-en tűnt fel, hogy új könyvéről meséljen.

Szóba került, hogy néhány hete meghalt az író felesége, akiről így beszélt:

70 évet éltem Ágikámmal. Három héttel ezelőtt eltávozott nagy békében. Nagy nyugalomban. És nagy szenvedések után.

Hozzátette, sokat beszélgettek arról, hogy vége lesz a közös útjuknak:

Rengeteget beszéltünk erről. Ott ültem az ágya szélén és kérdezte: miért kell ezt neki csinálni? Meddig bírja még, segítsek neki elmenni. De ebben nem lehet segíteni.

Az egyedüllétről, özvegységről azt mondja:

Fogalmam sincs, amatőr vagyok, gőzöm nincs, nem voltam még özvegy. Nem voltam elvált és özvegy sem. Ezekről nem tudok semmit. Tök új helyzetben vagyok, mert nem érzem magam öregnek, nem érzem 89-nek sem.

Aki nagyon kellemetlen interjút szeretne látni Müllerrel, itt találja Szabó Zsófit és a kérdéseit:

Kapcsolódó
Szabó Zsófi megkérdezte Müller Pétert, mit szól könyve sikeréhez a felesége, akiről kiderült, hogy nemrég meghalt
Mindez a Mokka kedd reggeli adásában történt.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
Szabó Zsófi: Most az a cél vezérel, hogy Orbán Viktor maradjon a miniszterelnök
A Miss Universe több versenyzője kivonult, miután egy szervező lehülyézte Miss Mexikót
Galla Miklós: 20 éves korom óta egyedül élek, megszoktam az egyedüllétet
Bódi Sylvi címlapon mutatta meg új párját: „Úgy érzem, megtaláltam az igazit”
Bod Péter Ákos a K&H-ügyről: félelmet akar kelteni a kormány
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik