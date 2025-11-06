Galla Miklós: 20 éves korom óta egyedül élek, megszoktam az egyedüllétet

Galla Miklós pénz- és egészségügyi problémái mellett arról is mesél a legújabb Storyban, hogy miért él évtizedek óta egyedül.

Én 20 éves korom óta egyedül élek. Előtte többször voltam szerelmes, egyszer nagyon, de akkor nem találtam viszonzásra. Attól kezdve többé nem jutott eszembe, hogy társat találjak magam mellé, később pedig már megszoktam az egyedüllétet. Szeretek így élni

– fejtette ki a 66 éves humorista, aki nem tudja, vágya a magányra honnan ered, de nem is kutatja. Azt azonban tudja, nem tudna alkalmazkodni senkihez, és nem is várná el ezt mástól.