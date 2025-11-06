galla miklós
Szórakozás

Galla Miklós: 20 éves korom óta egyedül élek, megszoktam az egyedüllétet

TV2
admin Csontos Kata
2025. 11. 06. 06:52
TV2

Galla Miklós pénz- és egészségügyi problémái mellett arról is mesél a legújabb Storyban, hogy miért él évtizedek óta egyedül.

Én 20 éves korom óta egyedül élek. Előtte többször voltam szerelmes, egyszer nagyon, de akkor nem találtam viszonzásra. Attól kezdve többé nem jutott eszembe, hogy társat találjak magam mellé, később pedig már megszoktam az egyedüllétet. Szeretek így élni

– fejtette ki a 66 éves humorista, aki nem tudja, vágya a magányra honnan ered, de nem is kutatja. Azt azonban tudja, nem tudna alkalmazkodni senkihez, és nem is várná el ezt mástól.

Kérdezték tőlem, talán a szüleim rossz házassága játszott közre abban, hogy egyedül maradtam – a köztük zajló, szűnni nem akaró viták, de nem, én ennél önzőbb vagyok. Amikor gyerekkoromban elváltak, nem hogy nem viselt meg a válásuk, sokkal inkább megváltás volt számomra.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
Bódi Sylvi címlapon mutatta meg új párját: „Úgy érzem, megtaláltam az igazit”
Görög Zita lehetett volna az első magyar Victoria’s Secret-angyal, ha nincs 9/11
Még chaten se káromkodjunk, ha Dubajban vagyunk – figyelmeztet egy influenszer
Szegedi Fecsó a szakítás utáni időszakról: Egyik napról a másikra élek érzelmileg
Kong az ürességtől az 5 milliárdos Sámándob: a 24 milliós rezsijét sem tudná kitermelni Karcag turisztikai csodája
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik