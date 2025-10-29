házasság első látásratv2
„Meghaltak értem, toplistás nők könyörögtek, hogy átjöhessenek” – Peti már unja, hogy Annát megölelni sem lehet

TV2
admin Besenyei Balázs
2025. 10. 29. 07:40
TV2

Peti és Anna házassága nem alakul jól a Házasság első látásra című műsorban: míg a férj testileg is közeledne feleségéhez, Anna hallani sem akar ilyesmiről. Már terápián is részt vettek, de áttörés mégsem lett. A legutóbbi adásban egy másik férjjel, Zsolttal beszélte át a dolgokat.

Azzal kezdte, hiányzik neki a régi élete, és nem biztos, hogy ez a kísérlet megéri.

Amikor már felesleges köröket futottunk, úgy voltam vele, ha nem ad többet, mint a régi életem, akkor minek tesszük bele az energiát. Mintha már belefáradtam volna… pedig nem tett semmi rosszat. Amikor én megismerkedtem valakivel régen, hozzá voltam szokva, hogy meghaltak értem, imádtak, vágytak rám. Itt ez nincs. Ország-világ előtt szenvedünk egy ölelésért, mikor toplistás nők könyörögtek, hogy átjöhessenek, velem lehessenek

– tette hozzá a csalódott férj.

Már az esküvőjük is úgy indult, hogy Anna nem akart hitvesi csókot, helyette egy ölelést adott férjének.

Ajánlott videó

