elijah wooda gyűrűk uraesküvő
Szórakozás

A Gyűrűk Ura forgatási helyszínén tartották az esküvőjüket – váratlanul megjelent a film egyik szereplője

WingNut Films / New Line Cinema / Collection ChristopheL via AFP
admin Csontos Kata
2025. 10. 29. 17:39
WingNut Films / New Line Cinema / Collection ChristopheL via AFP
A násznép meglepődve fogadta, hogy egy igazi hobbit is betoppant.

Senki nem számított rá, hogy Elijah WoodA Gyűrűk Ura-trilógia főszereplője is ott lesz az esküvőn, amit Hobbitfalván tartottak meg. Pedig így történt, és az esetről videó is készült.

Zsákos Frodó megformálója a ceremónia közben bukkant fel, a házasulandó pár legnagyobb megdöbbenésére. Wood odament hozzájuk az oltárhoz egy közös fotóra, és örömmel konstatálta, hogy „mindenki hobbitnak öltözött”.

„Nagyon köszönjük, hogy eljöttél” – mondta boldogan a vőlegény, mielőtt Wood továbbállt és folytatódott a szertartás.

Hobbitfalvát, a hobbitok békés faluját Középföldén, valóban felépítették Új-Zélandon 26 évvel ezelőtt, A Gyűrűk Ura: A Gyűrű Szövetsége forgatásának kedvéért. A filmdíszlet azóta népszerű turisztikai látványosság lett.

@hobbitontours An unforgettable wedding in The Shire... #hobbiton ♬ original sound - Hobbiton Movie Set

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
Házasság első látásra: Anna kiviharzott, miután Petivel eldobták gyűrűiket
Zalatnay Sarolta: Ismertem Janis Joplint, mindennapos vendégek voltunk a Margaret Street 48. alatt
Miló Viki az anyaságról: A petesejtjeim egészségesek, simán vállalhatnék most is gyereket
Házasság első látásra: Rita fiatalító kezelésen vett részt a műsor óta, a nézők szerint felismerhetetlen lett
„Orális szexre kényszerítették a gyerekeket” – Szőlő utcai dolgozókkal készített interjúkat Dobrev Klára
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik