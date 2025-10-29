A Gyűrűk Ura forgatási helyszínén tartották az esküvőjüket – váratlanul megjelent a film egyik szereplője

Senki nem számított rá, hogy Elijah Wood, A Gyűrűk Ura-trilógia főszereplője is ott lesz az esküvőn, amit Hobbitfalván tartottak meg. Pedig így történt, és az esetről videó is készült.

Zsákos Frodó megformálója a ceremónia közben bukkant fel, a házasulandó pár legnagyobb megdöbbenésére. Wood odament hozzájuk az oltárhoz egy közös fotóra, és örömmel konstatálta, hogy „mindenki hobbitnak öltözött”.

„Nagyon köszönjük, hogy eljöttél” – mondta boldogan a vőlegény, mielőtt Wood továbbállt és folytatódott a szertartás.

Hobbitfalvát, a hobbitok békés faluját Középföldén, valóban felépítették Új-Zélandon 26 évvel ezelőtt, A Gyűrűk Ura: A Gyűrű Szövetsége forgatásának kedvéért. A filmdíszlet azóta népszerű turisztikai látványosság lett.