Ikonikus filmes jelmezek a múltból napjaink sztárjain – íme, a Vogue World divatshow leglátványosabb szerelései

Vasárnap rendezték meg a 2025-ös Vogue World show-t a hollywoodi Paramount Pictures, az egyik legrégebb óta működő filmstúdió területén. A szuperprodukció a két „álomgyár” – a divat és a mozi – közötti kapcsolatot mutatta be és ünnepelte: elismert jelmeztervezők ikonikus filmkosztümjei mellett neves divatházak új, ezekből inspirálódó haute couture darabjait vonultatták fel a kifutón. Az esemény teljes bevételét jótékonysági célra ajánlották fel, egy olyan szervezet támogatására, amely a filmes dolgozók és alkotók közösségét segíti. Galéria.

Ajánlott videó