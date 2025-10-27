nagy viktória zoéshane tusup
Szórakozás

Shane Tusup felesége kicsivel egy évvel a szülése után már fitneszversenyt nyert

Varga Jennifer / 24.hu
admin Besenyei Balázs
2025. 10. 27. 08:45
Varga Jennifer / 24.hu

„IFBB Magyar Bajnokság, Artistic Fitness I. hely” – számolt be legújabb sportsikeréről Nagy Viktória Zoé, Shane Tusup felesége.

Úgy folytatja:

Szülés után 17 hónappal ismét visszaléptem a reflektorfénybe. Más érzés, kicsit mélyebb, puhább, igazibb. A napjaink logisztikából álltak, mégis a végén minden puzzle a helyére került, és ott álltam remegő szívvel, de erősebben, mint valaha! Köszönöm, szerelmem, Shane , hogy felkészítettél, támogattál és végig fogtad a kezem a kis motivációs előadásaiddal karöltve. A te szavaidból építettem hidat két világ közé: az anyaság és a színpad közé. Ez a mi közös győzelmünk. Irány a Világbajnokság!

A házaspár első közös gyereke 2024 májusában született, az Aurora Ann nevet kapta.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

VIKTÓRIA ZOÉ NAGY (@nagyviktoriazoe) által megosztott bejegyzés

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
Anthony Hopkins megpróbálta újra felvenni a kapcsolatot lányával: „Megkértük, hogy jöjjön el hozzánk. Egy szót sem válaszolt”
Mikor vesznek már el a robotok legalább heti egy napi munkát? Majd ha hagyjuk nekik!
Wolf Kati Nagy Ferónak: Szégyelld magad!
Így válogatnak a települések a beköltözők közül: térképre vittük az összes önazonossági rendeletet
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik