Shane Tusup felesége kicsivel egy évvel a szülése után már fitneszversenyt nyert

„IFBB Magyar Bajnokság, Artistic Fitness I. hely” – számolt be legújabb sportsikeréről Nagy Viktória Zoé, Shane Tusup felesége.

Úgy folytatja:

Szülés után 17 hónappal ismét visszaléptem a reflektorfénybe. Más érzés, kicsit mélyebb, puhább, igazibb. A napjaink logisztikából álltak, mégis a végén minden puzzle a helyére került, és ott álltam remegő szívvel, de erősebben, mint valaha! Köszönöm, szerelmem, Shane , hogy felkészítettél, támogattál és végig fogtad a kezem a kis motivációs előadásaiddal karöltve. A te szavaidból építettem hidat két világ közé: az anyaság és a színpad közé. Ez a mi közös győzelmünk. Irány a Világbajnokság!