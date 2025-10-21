szexhotelszállodaszabály
„Egyetlen szabály van” – mondja a férfi, aki évtizedek óta a leghírhedtebb szexszálloda törzsvendége

24.hu
2025. 10. 21. 18:57
A philadelphiai Charles Versaggi 1978-ban, két évvel a megnyitása után járt először a Hedonism II. nevű hírhedt szállodában a jamaikai Negrilben. A férfi, aki az elmúlt 47 évben rendszeresen visszalátogatott a szállodába azt mondja, a vendégeknek csak egyetlen szabályt kell szem előtt tartaniuk.

A jamaikai Hedonism II. hotel első ránézésre olyan, mint bármelyik luxusszálloda egy trópusi paradicsomban.

Saját partszakasszal, medencékkel, pezsgőfürdőkkel, elsőrangú éttermekkel, bárokkal, edzőtermekkel, különböző tematikus helyiségekkel rendelkezik, ám van két különleges tulajdonsága: kizárólag felnőtt vendégeket fogad, és szigorúan zárt területén sehol sem kötelező ruhát viselni.

Ennek megfelelően, az ötszáz férőhelyes szálloda vendégeinek 95 százaléka állandóan anyaszült meztelen – mondja Charles Versaggi, akit 1978-as, első látogatásakor annyira elvarázsolt a Hedonism II. hangulata, hogy azóta rendszeresen visszatér a szállodába.

A Hedonism II.-t előszeretettel látogatják nudisták, naturisták, de a 75 éves Versaggi szerint semmi sem kényszer: mindenki annyira vad, vagy éppen visszafogott lehet, amennyire szeretne – írja a LadBible című brit bulvárportál.

A szex teljesen szabad, a strandon, vagy a pezsgőfürdőben is, de vannak origaszobák, és van egy Kámaszútra-palota is.

„Vannak néhányan, akikkel az évek során élveztem a szexet, a törzsvendégeimnek hívom őket. Vannak, akik nagyon kreatív szexuális kalandokba keverednek. Láttam már embereket. akiket fejjel lefelé kötöttek fel egy fára. Mindig van ott legalább egy BDSM-csapat. Nem veszélyesek, csak szeretik egymást korbácsokkal csapkodni. Mindig vannak olyan csoportok is, akik fitneszfoglalkozásokat tartanak, mert tagjaik egyszerre megszállottjai a szexnek és az egészséges életmódnak. Én manapság főleg azért járok oda, hogy egész nap meztelenül feküdjek a tengerparton, élvezzem az időjárást, az ételeket és a kultúrát.”

A volt IT-szakember Versaggi azt mondja, a hírhedt szexhotelnek egyetlen fontos szabálya van: a diszkréció.

„Sokan jelentkeznek be álnéven. Ismerek embereket, akik mondjuk Mike néven mutatkoznak be, miközben Joe-nak hívják őket, mert otthon szövetségi bírók, vagy egy szenátor asszisztensei. Járnak oda elképesztően vagyonos emberek is, de sohasem sejtenéd róluk. Ez egy olyan hely, ahová azért mennek az emberek, hogy elmeneküljenek a való világból és egy kicsit önmaguk lehessenek.”

TÉVÉMŰSOROK

