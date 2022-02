András herceg és Virginia Giuffre peren kívül egyeztek meg

Ugyan András herceg korábban tagadta, hogy valaha is találkozott volna a nővel, aki szexuális visszaéléssel vádolja, most mégis peren kívül egyeztek meg. Virginia Giuffre állítja, hogy a herceg 17 éves korában közösülésre kényszerítette őt, miután összefutottak egy szórakozóhelyen, tette mindezt Jeffrey Epstein és Ghislaine Maxwel közbenjárásával.

Egy hónappal ezelőtt András herceg és jogi képviselete egy 2009-ben íródott titkos egyezségre hivatkozva próbálták megszüntetni a nő keresetét, az említett dokumentumok aláírásával ugyanis Giuffre félmillió dollárért cserébe vállalta, hogy örökre tartózkodik az Epstein, illetve az Epsteinhez köthető személyek vagy entitások elleni jogi eljárások indításától, akik potenciálisan alperesek lehetnek – akárcsak York hercege.

András herceg a napokban peren kívül egyezett meg a vádlójával. A The Guardian által közölt bírósági dokumentumok szerint rábólintott arra, hogy jelentős adománnyal fogja támogatni Virginia Giuffre jótékonysági szervezetét, elismeri, hogy a nő nem csak bántalmazás áldozataként, de tisztességtelen nyilvános támadásoktól is szenvedett, illetve megígéri, hogy sajnálatát fejezi ki az Epsteinnel való kapcsolata miatt azzal, hogy az áldozatokat segítve támogatja a szexkereskedelem kegyetlenségei elleni küzdelmet.

Miután Virginia Giuffre kézhez kapja az egyezséget (melynek összegét nem hozták nyilvánosságra) a jogi procedúra nem folytatódik tovább, a felek határozottan visszalépnek a per folytatásától.

András herceg csapata a nyilatkozaton túl nem kívánt hozzászólni a dologhoz, Giuffre ügyvédje, David Boies viszont úgy gondolja, az esemény önmagáért beszél. Hasonló véleményen van Lisa Bloom ügyvéd is, aki Epstein nyolc áldozatát képviseli.

– írta Bloom a Twitteren.

My statement on behalf of the 8 Jeffrey Epstein victims I represent:

We hail Virginia’s victory today. She has accomplished what no one else could: getting Prince Andrew to stop his nonsense and side with sexual abuse victims. We salute Virginia’s stunning courage. https://t.co/NqVohxgPzS

— Lisa Bloom (@LisaBloom) February 15, 2022