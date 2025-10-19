x-faktorkótai mihálykótai rozimajka
Kótai Mihály lánya is szerencsét próbált az X-Faktorban

Az X-Faktor legutóbbi válogatóján Kótai Mihály lánya, Rozi is bemutatkozott a mentoroknak. Majka különösen meglepődött, amikor leesett neki, hogy ő az ökölvívóval való ismeretsége révén sok évvel ezelőtt már találkozott a versenyzővel, csak akkor még kisgyerek volt.

Mihály Rozi a Glimpse of Us című dallal lépett színpadra, amivel hamar elnyerte a zsűri tetszését. Majka hosszan dicsérte a produkciója után, majd Gáspár Laci úgy fogalmazott:

Én annak idején szurkoltam apukádnak, most szurkolok neked. És szerintem sokan lesznek még ezzel így.

A versenyző végül négy igennel jutott tovább.

