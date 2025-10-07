az árulók - gyilkosság a kastélybanhajdú péterkorom gáborrtl
Hajdú Péter Az Árulók kapcsán felvetődött kötbérről: „Tali a bíróságon”

RTL
admin Besenyei Balázs
2025. 10. 07. 08:39
RTL

Szabályt szeghetett Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban legutóbbi epizódjában Hajdú Péter, legalábbis ezt állítja az RTL. Történt, hogy kiszavazták a játékból a gyilkos Hajdút, aki a csatorna szerint bizonyos értelemben felfedhette gyilkostársa, Korom Gábor kilétét egy mondattal.

Az Árulók tudják, hogy kik az Árulók és kik az Ártatlanok. Az Ártatlanok nem tudnak semmit. A ma estéről nekem csak egy mondat jut eszembe, az hogy: »Te is, fiam, Brutus!«.

A dolog amiatt problémás, mert a játékban szintén gyilkosként tevékenykedő Korom vádolta meg Hajdút azzal, hogy gyilkos a legutóbbi kiszavazáskor. A csatorna szerint Hajdú szabályt szegett, kötbért kívánnak vele megfizettetni.

Hajdú így reagált az Instagramján:

Ha ez a hír nem a készülő Kész Átverés show része, akkor arra szeretnék kérni mindenkit, hogy nézze meg az Árulók 5. és 6. epizódját, aztán döntse el maga, hogy ki kit árult el. Ha ezek után bárki is azt gondolja, hogy én árultam el a társamat, akkor két dolog lehetséges: vagy a tér–idő-kontinuum bomlott meg, vagy az elméje. Tali a bíróságon.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Hajdú Péter (@hajdu.peter.official) által megosztott bejegyzés

