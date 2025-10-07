az árulók - gyilkosság a kastélybanrtlhajdú péter
Az Árulók: kiszavazták a játékból Hajdú Pétert, búcsúbeszédében oda is szúrt Korom Gábornak

2025. 10. 07. 06:36
Adások óta lógott a levegőben, hogy Hajdú Péter így vagy úgy, de távozni fog Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című krimirealityből. A gyilkos szerepében tetszelgő tévésre egyik gyilkostársa, Korom Gábor terelte a gyanús a legutóbbi kerekasztal-beszélgetésen, ahol a többi játékos arról szavaz, szerintük ki a gyilkos.

Korom persze erről adásokkal korábban beszélt a kameráknak: „Eldöntöttem, hogy egy ilyen gyenge gyilkossal, aki azonnal elárulja magát, nem fogok együtt dolgozni.”

Miután kiderült, hogy tényleg gyilkos, búcsúzóul annyit mondott a többieknek:

Az Árulók tudják, hogy kik az Árulók, és kik az Ártatlanok. Az Ártatlanok nem tudnak semmit. A ma estéről nekem csak egy mondat jut eszembe, az hogy: »Te is fiam, Brutus!«.

Az RTL kibeszélőműsorában felvetődött, hogy nem mondott-e ezzel túl sokat Hajdú a többieknek:

Hogyha én arra akartam volna utalni, hogy ő Áruló, akkor azt mondom, hogy láttunk már olyat, hogy valakit 30 ezüstért árultak el

