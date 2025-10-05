széles izax-faktormajkacurtis
Szórakozás

X-Faktor: Majka Curtis véleménye felől érdeklődött annak háttérénekesénél, Széles Izánál

admin Csontos Kata
2025. 10. 05. 07:50
Széles Iza húsz évvel azután próbált szerencsét az RTL tehetségkutatójában, hogy a TV2-n benne volt a Megasztárban.

Az idei X-Faktorban több, régi Megasztár-szereplő is feltűnt. Először Patai Anna, most pedig Széles Iza, a 2005-ös Megasztár harmadik évadának döntőse. Az énekesnőt régi ismerősként köszöntötték a műsorvezetők és a mentorok, mivel évek óta Széki Attila, azaz Curtis háttérénekesnőjeként dolgozik.

Nagyon örülök, hogy a csapatának a részese lehetek, egy igazi családként turnézunk együtt nyaranta. Számomra nagyon fontos volt, hogy mielőtt eljövök ide, megbeszéljem Atival, hogy indulok egy ilyen versenyben, és abszolút pozitívan fogadta, nagyon jószívűen állt hozzá, és a saját karrierem ügyében is tök jó, hogy szabad utat kaptam

mondta el a válogató előtt.

A színpadon elárulta, elsősorban magának szeretne bizonyítani azzal, hogy kipróbálja magát szólóénekesként is.

Az Atika mit szólt ehhez, hogy ide jöttél?

– tette fel a kérdést Majka.

Támogat. Azt mondta, ha nekem erre szükségem van, akkor jöjjek, csináljam, ő szurkol nekem.

Széles Iza produkcióját az alábbi videóban lehet megnézni. Négy igennel jutott tovább a következő fordulóba.

Nemrég egyébként Curtis is felhozta egykori kollégájával való balhéját a konkurens csatornán futó Megasztárban.

Kapcsolódó
„Fölállt a kollégám és kiteregetett rólam” – Curtis felhozza Majkával közös balhéját a Megasztárban
A következő adásban elszabadulnak az indulatok.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
Tóth Andi elsírta magát az X-Faktorban: családon belüli bántalmazásról énekelt a versenyző
Ebben az étteremben 40 ezer forintba kerül egy Bloody Mary
A dohányzás halált okozhat, de a pipások élni szeretnének
Újabb két vízerőművet építenének a szlovákok Bős fölött a Dunán
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik