X-Faktor: Majka Curtis véleménye felől érdeklődött annak háttérénekesénél, Széles Izánál

Az idei X-Faktorban több, régi Megasztár-szereplő is feltűnt. Először Patai Anna, most pedig Széles Iza, a 2005-ös Megasztár harmadik évadának döntőse. Az énekesnőt régi ismerősként köszöntötték a műsorvezetők és a mentorok, mivel évek óta Széki Attila, azaz Curtis háttérénekesnőjeként dolgozik.

Nagyon örülök, hogy a csapatának a részese lehetek, egy igazi családként turnézunk együtt nyaranta. Számomra nagyon fontos volt, hogy mielőtt eljövök ide, megbeszéljem Atival, hogy indulok egy ilyen versenyben, és abszolút pozitívan fogadta, nagyon jószívűen állt hozzá, és a saját karrierem ügyében is tök jó, hogy szabad utat kaptam

– mondta el a válogató előtt.

A színpadon elárulta, elsősorban magának szeretne bizonyítani azzal, hogy kipróbálja magát szólóénekesként is.

Az Atika mit szólt ehhez, hogy ide jöttél?

– tette fel a kérdést Majka.

Támogat. Azt mondta, ha nekem erre szükségem van, akkor jöjjek, csináljam, ő szurkol nekem.

Széles Iza produkcióját az alábbi videóban lehet megnézni. Négy igennel jutott tovább a következő fordulóba.

Nemrég egyébként Curtis is felhozta egykori kollégájával való balhéját a konkurens csatornán futó Megasztárban.