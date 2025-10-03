Ritka pillanat: Vilmos herceg öccsét, Harry herceget is megemlítette egy sorozat felvételén

Harry herceg és a brit királyi család tagjai között évek óta nem túl rózsás a viszony. A sussexi herceg ugyan időnként nyilatkozik a családról – legutóbb például elmondta, hogy a következő időszakban az apjával való kapcsolatára szeretne fókuszálni –, utóbbiak nem szoktak így tenni. Bátyja, Vilmos herceg azonban nemrég a Eugene Levy, a kedvetlen utazó egyik epizódjában tett említést Harryről.

III. Károly örököse akkor említette meg testvére nevét, amikor arról kérdezték, hogyan érez azzal kapcsolatban, hogy egy napon majd a fia, György herceg lesz a király.

Természetesen olyan világot szeretnék teremteni, ahol a fiam büszke arra, amit csinálunk, egy olyan világot és munkát, ami valóban jobbá teszi az emberek életét. Ehhez azonban hozzá kell tennem, hogy remélem, nem térünk vissza a múltbeli gyakorlatokhoz, amikkel Harrynek és nekem fel kellett nőnünk – és mindent megteszek, hogy ne kerüljünk vissza abba a helyzetbe

– idézte a walesi herceget a Page Six, aki bevallása szerint határozottan tervezi, hogy bizonyos dolgokat megváltoztat a gyerekei számára.

Változás a jó irányba. Én elfogadom, és élvezem ezt a változást – nem félek tőle. Ez az, ami izgat, az az ötlet, hogy képes vagyok változást hozni. Nem túl radikális változást, hanem olyanokat, amelyek szerintem szükségesek

– fogalmazott.