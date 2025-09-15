harry hercegiii. károly király
Harry herceg a következő időszakban az apjával való kapcsolatára szeretne fókuszálni

2025. 09. 15. 13:27
Nemrég újra találkoztak, hosszú idő után.

Múlt héten több mint másfél év után újra személyesen találkozott III. Károly és Amerikában élő másodszülött fia, Harry herceg. Egy szűk órát töltöttek kettesben az uralkodó londoni rezidenciáján, ahol teázás közben beszélgettek. További részleteket egyik fél szóvivője sem közölt a találkozóról.

Harry azóta már hazatért feleségéhez és gyerekeihez a tengeren túlra. A Guardianon hétfőn jelent meg az a riport, ami a herceg kijevi látogatása során készült. Ebben azt írják, Harry említette, hogy szeretné gyakrabban látni az apját. Pontosabban úgy fogalmazott, az elkövetkező évben „a fókusznak tényleg az apámra kell helyeződnie”.

Arról is beszélt, hogy szeretne több időt tölteni az Egyesült Királyságban, és egy nap elvinni oda gyerekeit, a hatéves Archie herceget és a 4 éves Lilibet hercegnőt is.

Röviden megemlítette feleségét, Meghan Markle-t is, aki egyszer állítólag azt mondta neki, hogy igazat mondani „a leghatékonyabb módja az életnek”.

„Azt mondta, hogy »csak ragaszkodj az igazsághoz«. Ez az, amire mindig támaszkodom. Mindig. És ha így gondolkodsz, ki lenne olyan ostoba, hogy hazudjon? Túl sok időt és energiát igényel” – fogalmazott.

Tartalék című, magyarul is megjelent memoárjával kapcsolatban azt mondta, nem érzi úgy, hogy abban kiteregette volna a családi szennyest, és hogy neki tiszta a lelkiismerete.

A sussexi herceg már idén tavasszal is úgy nyilatkozott, szeretne békét kötni a családjával.

