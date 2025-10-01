Hiába a zsúfolt hollywoodi beosztás, George Clooney minden nap elviszi a gyerekeit az iskolába

A New York-i Filmfesztivál vörös szőnyegén bukkant fel George Clooney, akit a Daily Mail kérdezett a magánéletéről. A hatvannégy éves sztár a napi rutinjairól mesélt az angol lapnak, például elmondta, hogy hiába a zsúfolt hollywoodi időbeosztás, minden egyes nap ő viszi reggel iskolába a gyerekeit.

Normális életem van. Minden reggel én viszem a gyerekeimet iskolába.

Clooney-nak két ikergyereke van, nyolc esztendősek.

A színész egyébként Jay Kelly című filmjét mutatta be, amelyben egy idősödő hollywoodi sztárt alakít Adam Sandler oldalán.