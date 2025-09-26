natalie dormersarah fergusonsára yorki hercegnéjeffrey epstein
Natalie Dormer az Epstein-ügy miatt nem hajlandó promózni a sorozatot, melyben Sára hercegnét alakítja

Raymond Hall / GC Images / Getty Images és Rob Kim / Getty Images for Global Citizen
2025. 09. 26. 19:07
Natalie Dormer játssza a fiatal Sarah Fergusont – azaz Sára yorki hercegnét, András herceg korábbi feleségét a hamarosan bemutatásra kerülő The Lady című sorozatban. A Trónok harcából és az Éhezők Viadala-filmekből ismerős színésznő azonban a minap bejelentette, hogy semmilyen módon nem fogja népszerűsíteni a szériát. Döntését azután hozta meg, hogy nyilvánosságra került a hercegné egy Jeffrey Epsteinnek küldött e-mailje.

Az elektronikus levelet Ferguson állítólag 2011-ben küldte az azóta már elhunyt szexuális bűnözőnek, és abban „kitartó, nagylelkű és kiváló barátnak” nevezte Epsteint, valamint bocsánatot kért tőle, amiért nyilvánosan elítélte őt. Az állítólagos üzenet kiszivárgása után a hercegnét azonnali hatállyal eltávolították egy neves gyermekjóléti szervezet védnöki posztjáról.

Dormer a Variety-nek mondta el, hogy bár igyekezett empátiával életre kelteni Fergusont, a forgatás óta napvilágot látott új információk birtokában képtelen összeegyeztetni az általa képviselt értékeket a hercegné viselkedésével, amit megbocsáthatatlannak tart, ezért nem vesz részt a projekt promóciójában.

A színésznő azt is elárulta, a sorozatért kapott fizetésének egészét két, bántalmazott gyerekeket támogató jótékonysági szervezetnek adományozta.

A négy epizódból álló minisorozat egyébként a yorki hercegné egykori segédjének, öltöztetőjének, Jane Andrewsnak a bukástörténetét mutatja majd be. Hogy mi történt valójában, arról alábbi cikkünkben olvashat:

