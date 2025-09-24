bebemártoni edina
„Vegyél feleségül!” – így írt rá A Nagy Ő korábbi szereplője Bebére; azóta együtt vannak

2025. 09. 24. 10:52
2025. 09. 24. 10:52
Bebe, a Black II Black egykori énekese már majdnem feladta, hogy megtalálja a szerelmet, most viszont úgy tűnik, révbe ért – derült kiTények Plusz keddi riportjából. Új párja nem idegen a tévénézők számára: Mártoni Edina korábban több tévéműsorban is szerepelt.

  • A 2020-as Házasodna a gazdában Szabolcs gazdával randizott. Kapcsolatuk nem alakult konfliktusmentesen, a gazdának ugyanis nem tetszett a nő kihívó öltözködése, múltbeli aktfotózásai, alpári stílusa és folyamatos nyafogása. Végül mindketten rájöttek, hogy ennek a kapcsolatnak semmi értelme, és lezárták a jóformán még el sem kezdődő viszonyt.
  • 2022-ben a Séfek Séfében szerepelt. Bemutatkozásakor elárulta: 2016-ban megnyert egy popószépségversenyt, amit szeretne már levakarni magáról, mert szerinte ő nem „csak egy test, csak egy fenék”.
  • Egy évre rá amiatt írtunk róla, mert kiderült, a Celebrandi után Lukács Miki találkozott vele párszor. Lukács akkor úgy nyilatkozott: hamar rájött, hogy Mártonit jobban érdekli a nyilvános szereplés, mint az ő személye.
  • 2023-ban Mártoni versenybe szállt A Nagy Ő kegyeiért, de Jákob Zoltán nem őt választotta.

Most pedig Bebe barátnője.

Mellette az lehetek ténylegesen, aki vagyok. Tehát nincsenek játszmák, mindenki azt mondja, amit gondol, úgyhogy ez nekem egy nagyon nagy öröm. A történet másik lényege az, hogy elvisel engem!

– mondta el az énekes a TV2 műsorában.

Megismerkedésük nem volt mindennapi: Mártoni egy nap a Mokkában hallotta, hogy Bebe családra vágyik, ezért írt neki egy üzenetet, amiben annyi állt: „Vegyél feleségül!”

Komolyan gondoltam! Kétszer is írtam neki amúgy, elsőnek az volt, hogy vegyél feleségül, utána már lejjebb adtam, és mondtam, hogy vigyél el randizni.

