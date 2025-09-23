Emma Watson 6 éve nem szerepelt filmben, elmondta, mit tart lélekölőnek a szakmájában

Hat év telt el azóta, hogy Emma Watson utoljára filmvásznon szerepelt, nemrég pedig egy amerikai magazinnak adott interjújában elmondta, mit nem hiányol abból az időszakból, mikor még aktívan színészkedett.

Bizonyos szempontból tényleg megnyertem a lottót a színészettel, és ami velem történt, az valóban nem mindennapi

– utalt a gyereksztársággal járó privilégiumokra Watson. Ám hozzátette:

Magánál a munkánál nagyobb szerepet játszik az adott műalkotás, ennek a műalkotásnak a népszerűsítése és értékesítése. Ez az egyensúly pedig eléggé felborulhat. Őszinte és egyenes leszek: nem hiányzik a promózás. Szerintem elég lélekölő tud lenni.

Watson korábban már beszélt arról, hogy mennyire nem kedveli a marketinges és promóciós velejárókat a filmezésnél.

